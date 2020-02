Apple will das neue Buch des deutschen Ex-Managers stoppen

Allem Anschein nach ist dem Smartphonehersteller Apple der Streisand-Effekt nicht geläufig oder einige Mitarbeiter des Konzerns haben das Internet nicht verstanden. Anders ist das aktuelle Verhalten von Apple nicht zu erklären. Aber zurück zum Anfang.

Tom Sadowski hat die letzten 10 Jahre das App-Geschäft und zuvor das Marketing von iTunes für Apple in Deutschland, Österreich und der Schweiz geleitet. Davor war Sadowski in verschiedenen Positionen in der Unternehmensberatung, im eigenen Start-up und bei studiVZ tätig. Nachdem Sadowski das kalifornische Unternehmen im vergangenen November verlassen hat, schrieb der 46-jährige Ex-Apple-Mitarbeiter das Buch App Store Confidential: Ein persönlicher Blick hinter die Kulissen von Apples wichtigstem Business. Aktuell ist besagtes Buch bei Amazon der Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Branchen und Berufe.

Wie der Titel schon erahnen lässt, gefällt das dem iPhone-Konzern überhaupt nicht. Apple sieht seine Geschäftsgeheimnisse verraten und behauptet, das Buch wäre voller Enthüllungen. Dass gerade solche Aussagen ein massives Interesse an dem Buch wecken dürfte eigentlich offensichtlich sein, jedoch scheint bei Apple niemand auf diese Idee gekommen zu sein. Also mahnte man sowohl den Autor des Buches als auch den Verlag ab und forderte beide Parteien auf, den Verkauf des Buches sofort einzustellen und das Manuskript zu vernichten.

Aktuell zeigen sich Sadowski und sein Verlag zuversichtlich und werden der Bitte von Apple zunächst nicht nachkommen. Zwar werden im Buch nicht direkt Geschäftsgeheimnisse verraten, jedoch erklärt der Autor, wie man seine eigene App im Apple-Store am besten vermarktet, die sogenannten Dos und Don’ts der Apple-Welt im App-Geschäft. Es finden sich zwar auch ein paar Anekdoten von Sadowski aus der Zeit bei Apple wieder, jedoch sollen laut Angaben des Autors sämtliche Informationen aus öffentlichen Quellen stammen.

Somit bleibt aktuell abzuwarten, wie sich Apple verhalten wird. Sollte das US-amerikanische Unternehmen weiterhin auf ein Verbot pochen, dürfte dies die Verkaufszahlen nur weiter nach oben treiben.