Media Markt und Saturn mit neuer Strategie gegen die Konkurrenz

Bei der diesjährigen Hauptversammlung der Media-Markt-&-Saturn-Dach­gesell­schaft Ceconomy stellte CEO Bernhard Düttmann eine Strategie vor, wie sich Einzelhändler in Zukunft besser gegen große Onlineanbieter wie z.B. Amazon behaupten können. Düttmann bezeichnete dabei die eigenen Stores als sogenannte Abholmärkte. Hier sind die Onlinehändler mit ihren Versandlösungen für den Kunden natürlich wesentlich bequemer als der Einzelhändler. Sowohl Media-Markt-Filialen als auch Saturn-Filialen sollen sich in Zukunft verstärkt auf die Beratung der Kunden konzentrieren und so einen Mehrwert gegenüber dem Onlinehandel bieten.

Genaue Detailpläne will der Geschäftsführer allerdings erst am 26. März dieses Jahres vorstellen. Jedoch zeigten sich die Anteilseigner bislang wenig beeindruckt von dem Vorhaben des CEOs. Zumal sich in der Vergangenheit schon diverse Einzelhändler beklagt haben, dass sich Kunden zwar in der Filialen beraten lassen, sich jedoch letztendlich aufgrund des Preises für eine Bestellung im Internet entscheiden.

Auch wenn Onlineshops in der Regel keine Kunden beraten, geben Produktbewertungen einen guten Aufschluss über die Qualität des Produktes. Des Weiteren lässt sich aufgrund der Menge an Bewertungen zumeist ein umfangreicherer und unabhängiger Eindruck vom Produkt bilden, als ein einzelner Verkäufer in der Filiale realisieren könnten. Zumal ein Verkäufer in der Regel seine Margen im Auge hat und dementsprechend versucht, Produkte an den Mann bzw. die Frau zu bringen.

Allerdings verfügt die Media-Saturn-Holding GmbH über eine Vielzahl von Filialen. Hier kann das Unternehmen - im Gegensatz zu reinen Onlineshops - mit einer unkomplizierten Retoure glänzen. Sobald dies jedoch auch von Onlineshops angeboten wird, dürfte der Einzelhändler seine Kunden lediglich über günstige Preise halten können. Jedoch wird es fast unmöglich sein, im lokalen Einzelhandel die Niedrigpreise aus dem Internet zu halten.