Chris Lattner arbeitet zukünftig bei SiFive an RISC-V-Designs

Chris Lattner, der unter anderem das Software-Team bei Tesla leitete, welches den Autopiloten entwickelt hat, ist ab sofort für SiFive als Senior Vice President im Platform Engineering tätig. Für SiFive ist er die prominenteste Neuanstellung in der bisher kurzen Schaffensphase des Unternehmens.

Zehn Jahre war Lattner für Apple tätig und hat dort verschiedene LLVM-Projekte umgesetzt, die Compiler Frontends wie Clang oder Programmiersprachen wie Swift zum Ergebnis hatten. 2017 war er dann kurze Zeit für Tesla tätig. Kurz darauf wechselte er zu Google und trieb die dortigen Ambitionen am Brain Project voran.

Bei SiFive soll er die Entwicklung an Intellectual Property (IP) für das Unternehmen ankurbeln. Dort arbeitet man an Custom-Kernen und SoCs, die auf RISC-V, also einer offenen Befehlssatzarchitektur basieren. RISC steht für Reduced Instruction Set Computing und beschreibt einen Befehlssatz, der einfach zu dekodieren und extrem schnell auszuführen sein soll. RISC-V ist nicht patentiert und darf frei verwendet werden.

"I’m thrilled to be joining the SiFive team and for the opportunity to work with a company that is enabling the future of silicon, all the way from idea to silicon," sagt Lattner. "RISC-V offers an exciting opportunity for customizable chips, and SiFive’s RISC-V design methodology is unmatched in the industry. By making custom SoC development more accessible, we can accomplish technological breakthroughs that couldn’t happen anywhere else."

SiFive ist eines der Unternehmen, welches im RISC-V-Umfeld aktiv ist. Unterstützer sind unter anderem Unternehmen wie Google, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, Marvell, Intel Capital und Tesla.