Telekom gibt Startschuß für sein 5G-Netz in Frankfurt

Wie die Deutsche Telekom jetzt der Öffentlichkeit bekannt gegeben hat, wird man bald auch in Frankfurt im 5G-Netz im Internet surfen können. Los geht es im Gallusviertel, in der Nähe des Hauptbahnhofs, am Allerheiligentor sowie in Rödelheim. Die Telekom gab zu Protokoll, dass man bereits 15 Antennen im Einsatz habe. Nächste Woche sollen weitere 40 folgen. Dadurch werden auch die Oper, das benachbarte Bankenviertel und die Einkaufsmeile Zeil mit dem 5G-Netz versorgt.

Bis zum Ende des kommenden Jahres beabsichtigt das Unternehmen in vielen Teilen von Frankfurt eine 5G-Netzversorgung anbieten zu können. Neben Frankfurt soll es auch in Leipzig noch im Jahr 2019 mit dem 5G-Ausbau losgehen. Insgesamt verfolgt die Telekom das Ziel, zum Jahreswechseln knapp 450 5G-Antennen in Betrieb genommen zu haben. Ende 2020 soll die Zahl sogar auf 1.500 Stück anwachsen.

Neben dem 5G-Ausbau investiert das deutsche Unternehmen ebenfalls in 10.000 neue LTE-Standorte. Andere deutsche Großstädte profitieren bereits vom 5G-Netz der Telekom. Dazu gehört unter anderem die Domstadt Köln, aber auch München, Hamburg, Darmstadt, Berlin und natürlich der Hauptsitz der Telekom, die Stadt Bonn. Im Jahr 2020 soll die Liste insgesamt 20 Städte umfassen. Welche dies jedoch genau werden, ist bislang noch nicht bekannt. Allerdings schreitet der 5G-Ausbau bei der Telekom weiter voran.