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TRYX gehört zu den Herstellern, die gerne mit ungewöhnlicheren Produkten überraschen. So auch auf der diesjährigen Computex. Die Holo 360 ist eine AiO-Kühlung mit Hologramm-Effekt. Und mit dem Luca Compact wird eine kleinere Alternative zum Luca-Gehäuse auf den Markt kommen.

Bei der Holo 360 sorgt eine halbtransparente Scheibe vor dem Display für einen besonderen Darstellungseffekt, der uns vor Ort überzeugen konnte. Mit ihrem 360-mm-Radiator und einer Asetek-Pumpe der 7. Generation ist die Holo 360 darauf ausgelegt, eine Abwärme von bis zu 250 W abzuführen. Laut TRYX ist mit einem baldigen Verkaufsstart und einem Preis von um die 199 Euro zu rechnen.

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Besonders leistungsstark soll die Panorama V2 sein. Diese AiO-Kühlung erhält wieder ein L-förmiges Display. Gegenüber der Vorgängergeneration soll die Panorama V2 schlanker, leistungsstärker und wertiger sein. Auch die Kompatibilität wurde laut TRYX verbessert. TRYX greift bei der Panorama V2 auf die neueste Asetek-Technik zurück. Ein Offset-Design soll der Performance ebenfalls zuträglich sein. Dieses Modell soll bis zu 350 W bewältigen können. Auch diese AiO-Kühlung will TRYX zeitnah in den Handel bringen. Der Preis soll sich etwa auf dem Niveau des Vorgängers bewegen, dürfte also bei deutlich über 300 Euro liegen.

Als kompaktere Alternative zu seinem großen Showgehäuse Luca hat TRYX das Luca Compact entwickelt. Wirklich klein ist dieses ATX-Modell aber noch lange nicht. Es kann problemlos ein ausgewachsenes ATX-System aufnehmen. Obwohl Front, linkes Seitenteil und Deckel aus Glas bestehen, gibt es keinen Mangel an Lüfterplätzen. So stehen seitlich und am Boden drei Lüfterplätze zur Verfügung, zwei weitere Lüfter finden an der Rückwand Platz. Mit dem Lynx LCD wird ein optionales Breitbild-Display angeboten, das oberhalb vom Mainboard platziert werden kann. Beim Beispielsystem zeigt TRYX zudem die hauseigene Panorama SE V2, also eine etwas abgespeckte Version der bereits angesprochenen Panorama V2.