Werbung

Auf dem Cloufest 2026 verleiht die Nimbus Alliance erneut ihre Innovation Awards in der Cloud Edition 2026. Zur Allianz zählen XX/Pro aus Deutschland, Edge9 aus Italien und Pronetic aus Spanien. Während der Messe suchen wir nach den spannendsten und innovativsten Projekten, die wir mit dem Nimbus Innovation Awards – Cloud Edition 2026 auszeichnen werden.

Die Nimbus Innovation Awards – Cloud Edition 2026 finden im Rahmen der CloudFest 2026 im Europa-Park in Rust statt. CloudFest gilt als eine der weltweit führenden Veranstaltungen der Cloud-Computing-Branche. Die Nimbus Alliance, ihre Mitgliedsmedien und die Nimbus Innovation Awards stehen in keiner organisatorischen Verbindung zum CloudFest selbst.

Technologieunternehmen, die teilnehmen möchten, können sich bewerben, indem sie Unterlagen einreichen, die ihre bedeutendste Cloud-Computing-Innovation der vergangenen zwölf Monate beschreiben. Nach Abschluss der Einreichungsphase wählt eine Jury aus Chefredakteurinnen und Chefredakteuren der Mitgliedsmedien der Nimbus Alliance die Preisträgerinnen und Preisträger aus.

Bewerbungszeitraum: Beginn am Donnerstag, 26. Februar 2026

Einsendeschluss: Sonntag, 15. März 2026

Preisverleihung: Dienstag, 24. März 2026 – die Auszeichnungen werden an den Ständen der Gewinnerinnen und Gewinner auf dem CloudFest überreicht.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Auszeichnungen werden am Abend des Dienstags, 24. März 2026, online bekannt gegeben – auf der Website der Nimbus Innovation Awards sowie auf den Websiten der vier Mitgliedspublikationen.



Die Award-Kategorien sind wie folgt:

Hauptkategorien:



• Beste Innovation im Bereich Storage-Software

• Beste Innovation im Bereich SSD

• Beste Innovation im Bereich Festplatten

• Beste Innovation im Bereich Halbleiter

• Beste Innovation im Bereich Serverplattformen

• Beste Innovation im Bereich Serversysteme

• Beste Innovation im Bereich Serverkühlung

• Beste Innovation im Bereich Netzwerk

• Beste Innovation im Bereich Backup

• Beste Innovation im Bereich Cloud-Sicherheit

• Beste Innovation im Bereich Netzwerksicherheit

• Beste Innovation im Bereich Speichersysteme

• Beste Innovation im Bereich Private AI

• Beste Innovation im Bereich Digitale Souveränität

• Beste Innovation im Bereich Cloud-AI



Sonderkategorien:



• Beste Storage-Innovation (Gesamtkategorie)

• Beste Cloud-Hardware-Innovation (Gesamtkategorie)

• Cloud-Server-Unternehmen des Jahres

• Cloud-Innovator des Jahres