Neben vielen großen Titeln gab es auf der diesjährigen Gamescom etliche kleinere Spiele zu entdecken. Eines davon war Bornless. Das Spiel entsteht aktuell bei dem eigens dafür gegründeten Entwickler Cathedral Studios. Hier arbeiten rund dreizehn Personen in Vollzeit an dem Herzensprojekt. Auch wenn das Studio in den USA ansässig ist, handelt es sich um ein internationales Team. Als Erstlingswerk hat man sich hier ein ambitioniertes Konzept überlegt.

Bornless soll einen neuen Mix aus bekannten Genres bieten. Hier treffen Extraction-Shooter, Horror und asymmetrischer Multiplayer aufeinander. Pro Runde treten je 16 Spieler gegeneinander an. In der ersten Phase geht es darum, sich auf der Karte zurecht zu finden und Ausrüstung zu besorgen. Das Töten der vorhandenen Monster, die an verschiedene Horror-Vorlagen angelehnt sind, bringt ebenso Punkte, wie das Ausschalten anderer Spieler. Dabei gilt es, drei Sigille zu finden. Wer eine davon aufhebt, wird für alle anderen Spieler auf der Karte sichtbar. Schafft man es, alle drei auf einem Altar zu positionieren, beginnt die letzte Phase des Spiels.

Der Spieler, der das Ritual vollendet, wird zum Dämon. In einer Zweiergruppe erscheinen sogar zwei Dämonen. Diese machen fortan Jagd auf die anderen Spieler. Wer kein Dämon ist, hat nur noch wenige Minuten Zeit, um von der Karte zu fliehen. Fluchtpunkt sind drei Portale, die gleichzeitig mit dem Dämon erscheinen. In der Anspiel-Session zeigte sich, dass das Spiel noch einiges an Feinschliff benötigt. Für uns hat sich das unbekannte Spiel als eines der heimlichen Highlights der Gamescom herausgestellt. Die schnellen Matches sind kurzweilig und das Konzept ist unverbraucht, obwohl es ein Mix aus sehr geläufigen Genres ist.

Bornless soll irgendwann im nächsten Jahr erscheinen. Im fertigen Spiel soll es noch wesentlich mehr Monster und verschiedene Maps geben. Außerdem ist ein noch nicht genau beschriebener Bau-Modus geplant, in welchem die Spieler ihre Basis nach und nach erweitern. Das Spiel soll Free-2-Play werden, wobei einer der Mitgründer im Gespräch angab, dass man ausschließlich auf kosmetische Items im Echtgeld-Shop setzen werde.

Wer einen Blick auf Bornless werfen will, kann dies entweder auf der offiziellen Webseite, oder auf Steam.