Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich für eine Klarnamenpflicht im Internet ausgesprochen. Bei einer Parteiveranstaltung der CDU in Trier erklärte er, dass er die weitverbreitete Anonymität in sozialen Netzwerken und Online-Diskussionen beenden wolle. Wer sich öffentlich zu politischen und gesellschaftlichen Themen äußere, solle dies unter seinem echten Namen tun.

Merz argumentiert, dass sich politische Akteure ebenfalls mit offenem Visier der öffentlichen Debatte stellen müssen. Daher sei es angemessen, auch von anderen Teilnehmern am digitalen Diskurs Transparenz in Bezug auf ihre Identität zu erwarten. Kritisch äußerte er sich gegenüber Nutzern, die anonym auftraten, zugleich aber umfassende Transparenz von Staat und Gesellschaft forderten.

Ein zentrales Motiv für seinen Vorstoß ist die wachsende Bedeutung algorithmischer Systeme und künstlicher Intelligenz in sozialen Medien. Merz räumte ein, den Einfluss dieser Technologien auf Meinungsbildung und öffentliche Debatten unterschätzt zu haben. Plattformen setzen komplexe Empfehlungsalgorithmen ein, die Inhalte auf Basis von Nutzerdaten, Interaktionsmustern und maschinellen Lernverfahren priorisieren. Diese Systeme können Reichweiten gezielt verstärken, Trends beschleunigen und Diskurse beeinflussen. In Verbindung mit automatisierten Accounts und KI-gestützter Inhaltserstellung entstehe ein Potenzial für gesteuerte Einflussnahme, sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland.

Besonders besorgt zeigte sich der Kanzler über die hohe Nutzungsdauer sozialer Medien bei Kindern und Jugendlichen. Moderne Plattformen arbeiten mit personalisierten Feeds, Echtzeit-Interaktionen und datengetriebenen Optimierungsmechanismen, die auf maximale Verweildauer ausgelegt sind. Merz sieht darin ein Risiko für gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Stabilität, wenn manipulative Inhalte oder Desinformationskampagnen auf eine junge, stark vernetzte Zielgruppe treffen.

Politisch ist der Vorstoß allerdings umstritten. Die SPD lehnt eine generelle Klarnamenpflicht ab. In einem Positionspapier spricht sich die Partei zwar für strengere Regelungen im Bereich Social Media und für Schutzmaßnahmen für Minderjährige aus, betont jedoch die Bedeutung von Anonymität als Schutzraum. Insbesondere politisch Verfolgte oder Aktivisten in sensiblen Kontexten seien auf die Möglichkeit angewiesen, sich anonym äußern zu können. Ein möglicher Kompromiss bestünde darin, dass Nutzer ihre Identität gegenüber Plattformbetreibern nachweisen, nach außen jedoch weiterhin unter Pseudonym auftreten dürften.

Ob und in welcher Form eine gesetzliche Regelung zustande kommt, ist offen. Klar ist jedoch, dass die Diskussion um Anonymität, algorithmische Steuerung und den Einfluss künstlicher Intelligenz auf öffentliche Debatten weiter an Bedeutung gewinnen dürfte.