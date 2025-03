Werbung

Der Softwareentwickler OpenAI hat sich der Forschung und Entwicklung im KI-Bereich verschrieben. Am bekanntesten ist die Firma wahrscheinlich für ChatGPT und Dall-E. In einer Mitteilung auf der eigenen Webseite hat der Konzern nun bekanntgegeben, dass OpenAI Mitgründer eines neuen Konsortiums zur Förderung von Forschung und Bildung mit KI ist. Dieses trägt den Namen NextGenAI.

Zur Gründung steuert OpenAI 50 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln und Tools bei. Insgesamt 15 führende Forschungseinrichtungen haben sich zusammengeschlossen, um die Forschung zu beschleunigen und den Einsatz von KI in der Bildung zu verändern. Die Gründungspartner von NextGenAI sind das Caltech, das California State University System, die Duke University, die University of Georgia, die Harvard University, die Howard University, das Massachusetts Institute of Technology, die University of Michigan, die University of Mississippi, die Ohio State University, die University of Oxford, Sciences Po, die Texas A&M University sowie das Boston Children's Hospital, die Boston Public Library und OpenAI.

Alle diese Einrichtungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie KI nutzen, um wichtige Herausforderungen zu bewältigen. Forscher der Harvard University und des Boston Children's Hospital nutzen OpenAI-Tools und NextGenAI-Fördermittel, um die Zeit zu verkürzen, die Patienten benötigen, um die richtige Diagnose zu finden.

NextGenAI soll die Partnerschaft zwischen Hochschulen und Industrie stärken und dabei sicherstellen, dass die Vorteile der KI in Labors, Bibliotheken, Krankenhäusern und Klassenzimmern auf der ganzen Welt zum Tragen kommen. Die Initiative erweitert das Engagement von OpenAI im Bildungsbereich. NextGenAI ergänzt die Bemühungen, indem es Institutionen OpenAIs APIs und Finanzmittel zur Verfügung stellt, um wichtige Innovationen voranzutreiben. NextGenAI soll Wissenschaftler bei der Suche nach Heilmitteln unterstützen. Studenten sollen die Beherrschung von KI für die Welt von morgen erlernen.