Was die Geheimformel von Coca-Cola für die Getränkewelt ist, ist Googles Suchalgorithmus für das gesamte Internet. Die Suchmaschine beansprucht in vielen Teilen der Welt bis zu 98 % Marktanteil und entscheidet damit darüber, was die Menschen als Ergebnis ihrer Suche zu sehen bekommen. Längst gibt es eine eigene Industrie, die sich nur mit den Funktionsweisen von Suchmaschinen befasst (SEO - Search Engine Optimization). Nun soll ein Leak große Teile von Googles Geheimnissen offengelegt haben.

Leak trifft es dabei eigentlich nicht richtig, denn offenbar sind dem Suchmaschinen-Primus ganze 2.500 Seiten an brisanten internen Informationen abhanden gekommen, die einen tiefen Einblick in den Maschinenraum der weltbekanntesten Suchmaschine liefern. Die dem Marktforschungsunternehmen SparkToro zugespielten Dokumente hat Google dabei sogar selbst versehentlich online veröffentlicht. Am 27. März stellte der Konzern diese auf GitHub zur Verfügung. Nachdem diese im Anschluss genügend Aufmerksamkeit erregt hatte, wurden sie am 7. Mai wieder entfernt. Google selbst verweigert bisher jedwede Stellungnahme zu dem Vorfall und beantwortet auch keine Nachfragen danach, ob die Dokumente tatsächlich echt sind.

SparkToro-CEO Rand Fishkin erklärt, dass das Dokument mit dem Titel "Google API Content Warehouse" Informationen zu internen APIs enthält und unter anderem beschreibt, welche Faktoren und Komponenten die Suchergebnisse beeinflussen. Dabei sollen wohl einige Abschnitte bereits etwas älter sein, während andere als neuer eingestuft werden. Die Informationen sind allerdings hochgradig spezifisch; außerhalb der SEO-Branche sind diese kaum nachzuvollziehen.

Interesse wecken hingegen die Aussagen, dass Google in der Vergangenheit systematisch hinsichtlich der Bewertungsparameter in seiner Suchmaschine gelogen haben soll. So arbeitet der SEO-Experte Mike King in seinem Blog auf, welche Daten Google von Webseiten und Suchenden sammelt und auch welche Rolle Chrome dabei einnimmt.