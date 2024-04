Werbung

Es zeichnete sich als Trend bereits ab, nun stützt eine neue Umfrage den Verdacht, dass die aktuelle Fragmentierung im Streaming-Markt dessen Attraktivität untergräbt und parallel dazu die Piraterie fördert. Die von Cordcutting in den USA durchgeführte Umfrage (via TorrentFreak) zeigt dabei, dass auch der zu hohe Preis mittlerweile zu einem Problem geworden ist.

So gab gut ein Drittel aller Befragten an, im vergangenen Jahr Fernsehserien oder Filme mindestens einmal als Raubkopie bezogen zu haben. Hierbei ergibt sich eine deutliche Altersverteilung. So gaben von den Befragten Teilnehmern rund Dreiviertel der Generation Z an, illegal Inhalte konsumiert zu haben. Bei den Babyboomern sinkt der Anteil deutlich auf nur 28 %.

Dabei zeigt sich auch, dass viele der Befragten die Raubkopien nicht als vollwertigen Ersatz für ein legales Streaming-Angebot verstehen, sondern vielmehr als Zusatz. Denn hinsichtlich der Motivation gaben mit 36 % die meisten Befragten an, sich für eine bestimmte Serie oder einen Film zu interessieren, welche(r) ihnen aber kein vollwertiges Abonnement wert gewesen ist.

Platz zwei belegte in der Umfrage mit 35 % die Ansicht, dass die Abonnements generell zu teuer seien. Ebenso viele zogen als Begründung heran, dass ein bestimmter Inhalt in ihrer Region nicht über offizielle Kanäle verfügbar gewesen sei. 17 % empfanden Werbung dabei als zu störend während genauso viele Befragte nicht bereit waren, auf die offizielle Veröffentlichung bestimmter Inhalte zu warten.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ und muss daher differenziert und mit genügend Skepsis betrachtet werden. Es wird aber dennoch deutlich, dass vielen Befragten eine Konsolidierung des Marktes wohl ganz recht wäre. Derzeit ist die Streaming-Landschaft sehr komplex. Viele Akteure versuchen aktuell Marktanteile zu gewinnen, in der Hoffnung, eine dominierende Kraft in dem Geschäft zu werden. Leider wird dieser Machtkampf auf dem Rücken der Verbraucher ausgetragen.