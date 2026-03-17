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Es ist wieder soweit! Auch in diesem Jahr werden wir im Rahmen der Computex die European Hardware Awards verleihen. Heute geben wir das Datum, den Ort und die Kategorien bekannt, in denen die Awards vergeben werden. Veranstaltungsort wird einmal mehr das Courtyard by Marriott Hotel – Nangang Station in Taipeh sein. Die Veranstaltung ist für den 1. Juni 2026 um 19:00 Uhr angesetzt – dem Vorabend der Computex Taipei 2026.

Die jährlichen Awards, die nun bereits zum 12. Mal verliehen werden, zeichnen die besten Produkte und Technologien im Bereich PC- und Verbraucherhardware aus, die von Fachjournalisten aus neun führenden unabhängigen europäischen Fachpublikationen ausgewählt werden.

Dies sind die Mitglieder der European Hardware Association: Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, IO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Technology Insider aus den Niederlanden sowie Cowcotland aus Frankreich. Zusammengenommen kommen diese Publikationen mit 100 Journalisten auf mehrere Dutzend Tests pro Monat und beeinflussen damit die Kaufentscheidung von mehr als 20 Millionen Lesern.

Die Anmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist bereits möglich. Die Teilnahme ist für Fachleute aus der IT-Branche, darunter Vertreter von Technologiemarken, Distributoren, Einzelhändler, Presse und Influencer, kostenlos. Registrierte Gäste können hier ihren Platz reservieren:

Zur Registrierung für die European Hardware Awards 2026

Für die Ausgabe 2026 werden Preise in 63 Kategorien vergeben, die die Bandbreite der Innovationen im heutigen Hardware-Ökosystem widerspiegeln.

Prozessor und Plattform:

Bester Desktop-Prozessor

Bester Notebook-Prozessor

Bestes Smartphone-SoC

Bestes AMD-ATX-/Micro-ATX-Mainboard

Bestes Intel-ATX-/Micro-ATX-Mainboard

Bestes AMD-Mini-ITX-Mainboard

Bestes Intel-Mini-ITX-Mainboard

Beste Arbeitsspeicher-Serie

Grafik:

Beste Desktop-GPU

Beste Laptop-GPU

Beste AMD-Grafikkarte

Beste NVIDIA-Grafikkarte

Bester Gaming-Monitor

Bester professioneller Monitor

Kühlung:

Bester CPU-Luftkühler

Bester CPU-Wasserkühler

Beste Custom-Kühlungs-Marke

Beste Wärmeleitpaste / Thermal-Interface

Beste Lüfter-Serie

SSDs/HDDs:

Beste Festplatte

Beste SSD

Bestes NAS-Gerät

Bester externer Speicher

Gehäuse & Netzteile:

Bestes ATX-Gehäuse

Bestes Micro-ATX-/ITX-Gehäuse

Beste Netzteil-Serie

Peripherie:

Beste Gaming-Maus

Beste Gaming-Tastatur

Bester Router

Bester Gaming-Stuhl

Bestes Streaming-Equipment

Audio:

Bestes Gaming-Headset

Bester Kopfhörer

Beste In-Ear-Kopfhörer

Beste Lautsprecher

PC-Systeme:

Bester Mini-PC

Bestes Gaming-Desktop-System

Bestes Notebook

Bestes Gaming-Notebook

Bester Creator-Laptop

Bester KI-Laptop

Beste Spielekonsole/Handheld

Mobile/Smart Living:

Bestes Smartphone

Bestes Wearable

Preis/Leistungskategorien:

Beste Preis/Leistungs-CPU

Beste Preis/Leistungs-Grafikkarte

Bestes Preis/Leistungs-Mainboard

Beste Preis/Leistungs-Arbeitsspeicher-Serie

Bester Preis/Leistungs-Interner Speicher

Beste Preis/Leistungs-Kühllösung

Beste Preis/Leistungs-Netzteil-Serie

Bestes Preis/Leistungs-Gehäuse

Beste Preis/Leistungs-Gaming-Tastatur

Beste Preis/Leistungs-Gaming-Maus

Bester Preis/Leistungs-Gaming-Monitor

Bestes Preis/Leistungs-Notebook

Bestes Preis/Leistungs-Desktop-System

Bestes Preis/Leistungs-Smartphone

Spezialkategorien: