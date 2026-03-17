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Die European Hardware Awards 2026

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Die European Hardware Awards 2026
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Es ist wieder soweit! Auch in diesem Jahr werden wir im Rahmen der Computex die European Hardware Awards verleihen. Heute geben wir das Datum, den Ort und die Kategorien bekannt, in denen die Awards vergeben werden. Veranstaltungsort wird einmal mehr das Courtyard by Marriott Hotel – Nangang Station in Taipeh sein. Die Veranstaltung ist für den 1. Juni 2026 um 19:00 Uhr angesetzt – dem Vorabend der Computex Taipei 2026.

Die jährlichen Awards, die nun bereits zum 12. Mal verliehen werden, zeichnen die besten Produkte und Technologien im Bereich PC- und Verbraucherhardware aus, die von Fachjournalisten aus neun führenden unabhängigen europäischen Fachpublikationen ausgewählt werden.

Dies sind die Mitglieder der European Hardware Association: Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, IO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Technology Insider aus den Niederlanden sowie Cowcotland aus Frankreich. Zusammengenommen kommen diese Publikationen mit 100 Journalisten auf mehrere Dutzend Tests pro Monat und beeinflussen damit die Kaufentscheidung von mehr als 20 Millionen Lesern.

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Die Anmeldung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist bereits möglich. Die Teilnahme ist für Fachleute aus der IT-Branche, darunter Vertreter von Technologiemarken, Distributoren, Einzelhändler, Presse und Influencer, kostenlos. Registrierte Gäste können hier ihren Platz reservieren:

Zur Registrierung für die European Hardware Awards 2026

Für die Ausgabe 2026 werden Preise in 63 Kategorien vergeben, die die Bandbreite der Innovationen im heutigen Hardware-Ökosystem widerspiegeln.

Prozessor und Plattform:

  • Bester Desktop-Prozessor
  • Bester Notebook-Prozessor
  • Bestes Smartphone-SoC
  • Bestes AMD-ATX-/Micro-ATX-Mainboard
  • Bestes Intel-ATX-/Micro-ATX-Mainboard
  • Bestes AMD-Mini-ITX-Mainboard
  • Bestes Intel-Mini-ITX-Mainboard
  • Beste Arbeitsspeicher-Serie

Grafik:

  • Beste Desktop-GPU
  • Beste Laptop-GPU
  • Beste AMD-Grafikkarte
  • Beste NVIDIA-Grafikkarte
  • Bester Gaming-Monitor
  • Bester professioneller Monitor

Kühlung:

  • Bester CPU-Luftkühler
  • Bester CPU-Wasserkühler
  • Beste Custom-Kühlungs-Marke
  • Beste Wärmeleitpaste / Thermal-Interface
  • Beste Lüfter-Serie

SSDs/HDDs:

  • Beste Festplatte
  • Beste SSD
  • Bestes NAS-Gerät
  • Bester externer Speicher

Gehäuse & Netzteile:

  • Bestes ATX-Gehäuse
  • Bestes Micro-ATX-/ITX-Gehäuse
  • Beste Netzteil-Serie

Peripherie:

  • Beste Gaming-Maus
  • Beste Gaming-Tastatur
  • Bester Router
  • Bester Gaming-Stuhl
  • Bestes Streaming-Equipment

Audio:

  • Bestes Gaming-Headset
  • Bester Kopfhörer
  • Beste In-Ear-Kopfhörer
  • Beste Lautsprecher

PC-Systeme:

  • Bester Mini-PC
  • Bestes Gaming-Desktop-System
  • Bestes Notebook
  • Bestes Gaming-Notebook
  • Bester Creator-Laptop
  • Bester KI-Laptop
  • Beste Spielekonsole/Handheld

Mobile/Smart Living:

  • Bestes Smartphone
  • Bestes Wearable

Preis/Leistungskategorien:

  • Beste Preis/Leistungs-CPU
  • Beste Preis/Leistungs-Grafikkarte
  • Bestes Preis/Leistungs-Mainboard
  • Beste Preis/Leistungs-Arbeitsspeicher-Serie
  • Bester Preis/Leistungs-Interner Speicher
  • Beste Preis/Leistungs-Kühllösung
  • Beste Preis/Leistungs-Netzteil-Serie
  • Bestes Preis/Leistungs-Gehäuse
  • Beste Preis/Leistungs-Gaming-Tastatur
  • Beste Preis/Leistungs-Gaming-Maus
  • Bester Preis/Leistungs-Gaming-Monitor
  • Bestes Preis/Leistungs-Notebook
  • Bestes Preis/Leistungs-Desktop-System
  • Bestes Preis/Leistungs-Smartphone

Spezialkategorien:

  • Bestes Gaming-Produkt
  • Bestes Overclocking-Produkt
  • Beste KI-Hardware-Lösung
  • Beste neue Technologie
  • Produkt des Jahres
Quellen und weitere Links

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