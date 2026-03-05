Werbung

Die Synology AI Console ist ein Management-Tool, mit dem Administratoren externe KI-Dienste in Synology-NAS-Systeme einbinden können, um die Effizienz in unterstützten Synology-Anwendungen zu erhöhen. Über das Paket lassen sich KI-API-Integrationen zentral überwachen und steuern – dazu gehören unter anderem der Zugriff, Funktionen zur De-Identifikation sowie das Nutzungsmanagement.

Die KI-Unterstützung hält in fast allen Bereichen Einzug. Dabei hat der Nutzer im Zweifel aber nicht immer die Kontrolle darüber, wo und wie seine Daten verarbeitet werden. Die Synology AI Console soll eben genau dies gewährleisten und damit eine volle Kontrolle über die eigenen Daten sicherstellen können.

Vom Funktionsumfang und den Konfigurationsmöglichkeiten der Synology AI Console profitieren sollen aber nicht nur Enterprise-Kunden und damit kleinere bis mittlere Unternehmen, sondern auch Privatnutzer und Selbstständige. Synology stellt gewisse Anforderungen an die Hardware, damit die AI Console zur Verfügung steht. Diese Anforderungen sind aber recht niedrig gewählt, so dass die Modellpalette der NAS-Systeme, welche diese Funktion ausführen können, recht breit ist. Am Ende findet ihr eine ausführliche Liste aller kompatiblen Serien und Modelle.

In der Synology AI Console lassen sich die folgenden Einstellungen vornehmen:

KI-Zugriffsberechtigungen für die unterstützten Synology-Pakete konfigurieren

De-Identifizierungsfunktionen aktivieren, um den Datenschutz zu schützen

KI-Nutzung überwachen und verfolgen, einschließlich Transaktions- und Admin-Protokollen, für umfassende Kontrolle und verbesserten Datenschutz

Eingesetzt werden können eine Vielzahl von Gen-AI-Anbietern, einschließlich OpenAI, Azure, Amazon Bedrock, Google Gemini, Baidu AI Cloud und einige mehr – ganz ohne Zusatzkosten. Dazu ist eine API-Integration vorhanden, über die ein API-Schlüssel eingegeben und eventuell das jeweilige generative Modell ausgewählt wird. Wie die API-Schlüssel bei den verschiedenen Anbieter zu erhalten sind, wird in einem Tutorial erläutert.

Synology AI Console: Intelligente KI-Verwaltung mit Sicherheit und Kontrolle

Über die Synology AI Console kann in der Folge zudem festgelegt werden, welche Nutzer bzw. Nutzergruppen überhaupt Zugriff auf die verschiedenen KI-Dienste haben sollen. Zudem entstehen je nach Funktionsumfang der Nutzung der KI-Dienste natürlich auch Kosten. Administratoren können Tages- und Minutenlimits für jeden Benutzer und jeden KI-Anbieter festlegen, um die Ausgaben stets im Rahmen zu halten.

Um die Privatsphäre der eigenen Daten gewährleisten zu können, gibt es sogenannte De-Identifikationsfilter. Über diese Filter ist es möglich, sensible Daten lokal zu maskieren, bevor die Prompts an einen KI-Drittanbieter gesendet werden. Sensible Informationen werden lokal auf dem Synology-NAS erkannt und maskiert (etwa Namen, Personalausweis‑/Kreditkartennummern, E‑Mail‑/IP‑Adressen), bevor sie an externe KI‑Dienste gesendet werden. Nach der Verarbeitung werden die maskierten Daten lokal wiederhergestellt, um Datenlecks zu verhindern.

Mit den entsprechenden Einstellungen in der AI Console soll der Nutzer die volle Kontrolle über die eigenen Daten auf dem Synology NAS behalten – Geschäftsinformationen werden nicht an externe KI-Anbieter weitergegeben und dienen nicht dem Training ihrer Modelle.

Zudem ist über die AI-Console eine Erfassung der KI-Aktivitäten und Systemanpassungen möglich, um Compliance und Sicherheit auf höchstem Niveau zu gewährleisten. Transaktionslogs halten Nutzungszeitpunkt, IP-Adresse und Token-Volumen fest und können bei Bedarf um die Protokollierung von Ein- und Ausgaben erweitert werden. Administrationsprotokolle dokumentieren alle Konfigurationsänderungen inklusive Zeitstempel und zugeordnetem Benutzerkonto.

Die Integration vieler KI-Funktionen in die kostenfreie Synology-Office-Suite ermöglicht eine direkte Nutzung, ohne Workflows zu unterbrechen:

Synology Office: Texte und Präsentationen lassen sich direkt im Dokument erstellen, überarbeiten oder übersetzen. Auch in Tabellen helfen intelligente Formelvorschläge, Berechnungen zu beschleunigen.

Texte und Präsentationen lassen sich direkt im Dokument erstellen, überarbeiten oder übersetzen. Auch in Tabellen helfen intelligente Formelvorschläge, Berechnungen zu beschleunigen. Synology Drive: Die KI-Suche liefert kontextbezogene Vorschläge auf Basis der im Unternehmen gespeicherten Dokumente - ganz ohne manuelle Suche.

Die KI-Suche liefert kontextbezogene Vorschläge auf Basis der im Unternehmen gespeicherten Dokumente - ganz ohne manuelle Suche. Synology MailPlus: Lange E-Mail-Threads werden automatisch zusammengefasst, und passende Antwortvorschläge oder -überarbeitungen erleichtern den Posteingang erheblich.

In einem Video erläutert Synology die grundsätzliche Funktionsweise und zeigt auch einige konkrete Anwendungsbeispiele.

Im Knowledge Center von Synology findet ihr alle technischen Anweisungen, Anforderungen und Hilfestellungen zur Verwendung der AI Console.

Der sichere On-Board-Helfer für jedes NAS

Die Synology AI Console ist ein zentrales Verwaltungstool, das DSM-Administratoren ermöglicht, künstliche Intelligenz durch die Integration etablierter KI-Anbieter wie OpenAI, Google Vertex AI und Amazon Bedrock direkt in Synology-Anwendungen wie MailPlus, Drive und Office einzubinden. Ihre Nutzung ist sinnvoll, weil sie drei kritische Anforderungen moderner Unternehmensumgebungen erfüllt: Sie bietet granulare Kontrolle mit präzisen Zugriffsrechten und Token-Limitierungen pro Benutzer, um Kosten zu managen und die Nutzung zu steuern. Zudem implementiert sie Datenschutz und Datensouveränität durch De-Identifikationsfunktionen, die sensible Daten maskieren, bevor sie an externe KI-Anbieter übermittelt werden. Darüber hinaus gewährleistet sie Compliance und Transparenz durch revisionssichere Transaktions- und Admin-Logs, die vollständig lokal einsehbar sind und somit die Anforderungen des EU AI Act sowie interner Audits erfüllen.

Dadurch verwandelt die AI Console das Synology-NAS von einem reinen Speichersystem in einen intelligenten Produktivitäts-Hub, der KI-Features nahtlos in bestehende Workflows integriert – etwa Emailzusammenfassungen, dokumentengestützte Analysen oder intelligente Office-Funktionen – während gleichzeitig die volle administrative Kontrolle und Sicherheit bewahrt bleibt.

Auf den folgenden NAS-Modellen kann die Synology AI Console angewendet werden:

Serie FS: FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS3017, FS2500, FS2017, FS1018

Serie HD: HD6500

Serie SA: SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D

Serie 25: RS2825RP+, DS1825+, DS1525+, DS925+, DS725+, DS425+, DS225+

Serie 24: DS224+

Serie 23: RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+, DS923+, DS723+, DS423+

Serie 22: RS822RP+, RS822+, RS422+, DS3622xs+, DS2422+, DS1522+, DVA1622

Serie 21: RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221

Serie 20: RS820RP+, RS820+, DS1520+, DS920+, DS720+, DS620slim, DS420+, DS220+

Serie 19: RS1619xs+, RS1219+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DVA3219

Serie 18: RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+, DS918+, DS718+, DS418play, DS218+

Serie 17: RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, DS3617xsII, DS3617xs, DS1817+, DS1517+

Serie 16: RS18016xs+, RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS416play, DS216+II, DS216+

