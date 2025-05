Werbung

Ein "Call for Papers" für die Unternehmen im High Performance IT-Bereich: Im Juni findet Hamburg wieder die ISC High Performance statt, die Konferenz für High Performance Computing und Supercomputer. Im Rahmen dieser Konferenz werden wir als Teil der Nimbus Alliance die "Nimbus Innovation Awards – SuperComputing Edition 2025" vergeben. Diese Awards werden an die Firmen und Brands vergeben, die im Bereich der Entwicklung von Technologien und Innovation in der SuperComputing-Industry herausragendes erreicht haben. Die Awards werden von einem Expertenpanel aus den Journalisten der teilnehmenden B2B-Publikationen EDGE9, PRONETIC, TechnologyInsider Pro und XX/PRO bestimmt.



Für die ausstellenden Firmen bietet sich in den kommenden Wochen die Möglichkeit, eigene Technologien und Produkte vorzuschlagen. Die Firmen können dabei über diese Umfrage ihre Dokumente einreichen.

Zeitrahmen:

13. Mai bis 02. Juni 2025: Einreichung der Dokumente

10 Juni 2025: Awards werden auf der ISC 2025 an den Ständen an die Gewinner überreicht.

Hauptkategorien:

Best Quantum Computing Innovation

Best Quantum Software Innovation

Best SuperComputing CPU Innovation

Best SuperComputing GPU Innovation

Best SuperComputing Server Platform Innovation

Best SuperComputing Convergence Innovation

Best SuperComputing Storage Hardware Innovation

Best SuperComputing Storage Software Innovation

Best SuperComputing Cooling Innovation

Best SuperComputing Networking Innovation

Best SuperComputing Data Platform Innovation

Best SuperComputing Power Innovation

Spezielle Kategorien:

Best SuperComputing Software Innovation Overall

Best SuperComputing Hardware Innovation Overall

SuperComputing Innovator of the Year

Weitere Infos über den Award finden sich auch auf der Seite der Nimbus Awards.