Mitte Januar riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Hyte zu bewerben. Gesucht wurden drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem aktuellen AiO-Wasserkühler des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand stellen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der THICC Q60. Dabei handelt es sich um eine hochklassige AiO, die mit einem riesigen Display auf dem eigentlichen CPU-Kühler und der Pumpe auf sich aufmerksam macht. Während das bei vielen Herstellern üblicherweise mit einer Displaydiagonalen von um die 2,0 Zoll eher klein ausfällt, ist hier ein 5,0-Zoll-Display verbaut - das entspricht etwa der Displaydiagonalen, die Kompakt-Smartphones bieten.

Möglich wird die Diagonale, weil Hyte das Display nicht direkt in den Pumpendeckel integriert, sondern mit einem Bügel davorsetzt. An diesem kann das Display sogar um 90 ° gedreht werden. Das IPS-Panel löst mit 720 x 1.280 Bildpunkten auf und arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Die Helligkeit wird mit 300 cd/m² angegeben. Gesteuert wird es über das Nexus-Link-Ökosystem, welches die Steuerung der Pumpe und der Beleuchtung möglich macht, aber auch ein umfangreiches Monitoring der Hauptkomponenten erlaubt.

Außerdem fährt Hyte beim Radiator dick auf und das im wahrsten Sinne des Wortes. Hier weicht man ebenfalls vom Standard ab, denn der 240 mm große Wärmetauscher kommt auf eine Bauhöhe von 52 mm und ist damit deutlich dicker als die meisten anderen. Das soll natürlich der Kühlleistung zugutekommen, benötigt allerdings mehr Platz im Gehäuse, weshalb die Tester vorab prüfen sollten, ob die AiO überhaupt in ihr System passt. "THICC" ist auch die Devise bei den Lüftern, die anstelle der üblichen 25 mm Dicke auf 32 mm kommen und dazu auf bis zu 3.000 U/min beschleunigen.

Am Kühlerboden nimmt eine Kupferplatte mit Maßen von 56 x 56 x 1,5 mm die Abwärme der CPU auf. Die AiO-Kühlung ist zu den AMD-Sockeln AM5, AM4 und TR4 und zu den Intel-Sockeln LGA 1700, 1200, 115X, 2011 und 2066 kompatibel. Bei der Pumpe nutzt Hyte ein Keramiklager. Sie kann im Drehzahlbereich von 2.000 bis 4.500 U/min geregelt werden. Die Schläuche sind 40 cm lang und bestehen aus CIIR-Gummi mit Nylonsleeving.

Spezifikationen Kühlername Hyte THICC Q60

Kaufpreis um die 300 Euro Homepage hyte.com Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit dickem 240-mm-Radiator Maße Radiator (ohne Lüfter) 288 x 120 x 52 Millimeter (L x B x H) Material Bodenplatte: Kupfer

Radiator: Aluminium Schläuche textilummantelt, 40 cm Länge Serienbelüftung 2x THICC FP12, 32 mm dicke 120-mm-Lüfter, 0 – 3.000 U/min

Sockel AMD: AM5, AM4, TR4 (optionale Halterungen, Hyte bietet um Kontaktaufnahme zum Support)

Intel: LGA 1700, 1200, 115X, 2011 (optionale Halterungen, Hyte bietet um Kontaktaufnahme zum Support), 2066

Garantiedauer sechs Jahre

Die Hyte THICC Q60 ist keine normale AiO-Kühlung. Außergewöhnlich ist daher ihr Preis, der dafür aufgerufen wird. Er liegt aktuell bei um die 300 Euro. Drei unserer Leser dürfen sie nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos testen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "Hajdi", "Bananaz93" und "nord-rider" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Unterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Wasserkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 2. Februar 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 3. Februar 2025

Testzeitraum bis 9. März 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Hyte sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit Hyte THICC Q60 282,18 Euro 299,00 Euro Nicht verfügbar Zum Shop >> Zum Shop >>