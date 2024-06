Werbung

Zwei Jahre nach der Corona-Pause hat die European Hardware Association, zu der Hardwareluxx gehört, wieder live vor Ort in Taipei und zur Computex die Gewinner der diesjährigen European Hardware Awards gekürt. In Taipei wurden die Awards von den Vertretern der Hersteller im Vorfeld der Messe mit Spannung erwartet. In 48 Kategorien wurden die Gewinner gekürt und der ein oder andere Hersteller konnte sogar mehrfach auf die Bühne gerufen werden.

Ende April hatten wir die Finalisten bekanntgegeben. Darauf folgte die Stimmvergabe der beteiligten Redaktionen. Wie wir zu den Abstimmungsergebnissen gekommen sind, kann man hier nachlesen. Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, iO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Technology Insider aus den Niederlanden sowie CowCotland aus Frankreich. Über alle Mitglieder hinweg wurden inzwischen über 500.000 Artikel geschrieben und die gemeinsame Reichweite beträgt 20 Millionen Leser – europaweit versteht sich.

Zur Award-Vergaben waren zahlreiche Hersteller und darunter fast alle Gewinner anwesend und haben ihre Awards in Empfang genommen.

Ein paar der Gewinner bzw. Produkte wollen wir hervorheben: So gewinnt AMD mit dem Ryzen 7 7800X3D und Ryzen 9 7945HX3D sowohl bei den Desktop- wie auch Notebook-Prozessoren die Awards. Bei den Mainboards gehen drei von vier Awards an MSI und auch bei den NVIDIA-Grafikkarten sowie den Monitoren sahnt MSI ab. Bei den Kühlungs-Produkten gibt es eine bunte Mischung aus be quiet!, ARCTIC und Corsair.

Alle weiteren Produktkategorien, darunter auch die Preis/Leistungs-Sieger für einige Kategorien, findet ihr in der nun folgenden Aufstellung.

Die Gewinner aus 44 Produktkategorien

Die Preis/Leistungssieger

Die Gesamtsieger