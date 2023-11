Massive Rabatte in allen Bereichen

Bereits heute, also eine Woche vor dem eigentlichen Black Friday, startet Corsair mit seinem großen Sale. Zum größten Shopping-Event des Jahres hat Corsair zwischen dem 17. und dem 27. November zahlreiche seiner Produkte aus dem umfangreichen Portfolio teils deutlich reduziert. Wer aktuell auf der Suche nach Case, Lüftern, Netzteilen oder Streaming-Equipment ist, wird hier auf jeden Fall fündig. Teilweise sind Ersparnisse von über 40 % möglich.

Corsair bietet seine Black-Friday-Deals entweder über Amazon oder aber seinen eigenen Online-Shop an. Dabei lohnt ein Blick in der Corsair-Shop, denn dort gibt es so manches zusätzliches Angebot oder interessante Bundles exklusiv zu finden.

Bundle-Angebote von Corsair

Original-Preis Rabatt Corsair-Store 4000D Bundle incl. RMx 850x, H100i, SP120 614,60 Euro 35 % 399,99 Euro 2000D Bundle incl. H150i, AF120, SF-L 1000W 778,60 Euro 36 % 499,99 Euro 5000D Bundle incl. H150i ELITE XT, LL120, RM1000x Shift 942,60 Euro 31 % 649,99 Euro iCue LINK H150i + QX120 RGB 447,80 Euro 26 % 329,99 Euro

Gehäuse-Schnäppchen von Corsair

Natürlich gibt es bei Corsair zahlreiche Gehäuse im Angebot. Heraus sticht unter anderem das Corsair iCUE 4000D RGB AIRFLOW mit Glas-Seitenteil. Der Midi-Tower wurde von Corsair als absoluter Eye-Catcher konstruiert, der passend zum Namen auch mit einem hohen Luftstrom aufwarten kann. Dafür werden ab Werk direkt drei AF120 RGB ELITE-PWM-Lüftern mit AirGuide-Technologie verbaut. Dabei handelt es sich um die leistungsstärksten RGB-Lüfter im Umfangreichen Portfolio der Amerikaner. Natürlich dürfen auch eine durchdachte Kabelführung und ein modernes Anschluss-Panel nicht fehlen.

Im Black-Friday-Sale ist das Case zu einem Preis von 126,90 Euro verfügbar, was einem satten Nachlass von 33 % entspricht.

Natürlich bietet Corsair noch zahlreiche weitere Gehäuse-Schnäppchen an, die wir in der untenstehenden Tabelle zusammengefasst haben.





Kühlungs-Schnäppchen von Corsair

Die Corsair iCUE LINK H150i RGB ist Corsairs aktuelle High-End-Lösung im AIO-Bereich. Corsair integriert in den Kühler ein LCD-Display das Bilder, GIFs oder praktische Informationen wie die CPU-Temperatur darstellen kann. Ein Triple-Radiator mit beleuchteten RGB-Lüftern ergänzt nicht nur die schicke Optik sondern sorgte in unserem Test auch für eine starke Kühlleistung.

Die iCUE LINK H150i RGB setzt auf das mächtige iCue-Link-System, bei dem einzelne Produkte mit nur einem Kabel verbunden werden. Eine digitale Bus-Netzwerk-Architektur eröffnet zudem neue Nutzungsmöglichkeiten und eine umfangreiche Steuerung.

Mit einem regulären Preis von 370,90 Euro ist die iCUE LINK H150i RGB eine absolute High-End-Lösung. Aktuell gibt es sie mit einem Rabatt von 30 %, was in einem Preis von 259,90 Euro resultiert.

Neben seinen AiO-Lösungen hat Corsair auch zahlreiche seiner Custom-Wasserkühlungs-Produkte rabattiert. Auch hier lohnt sich also ein Blick. Das gilt auch für die diversen Lüfter von Corsair. Wer sein System passend mit weiteren iCue-Link-Lüftern ausstatten möchte, bekommt beispielsweise das iCUE LINK QX120 RGB 120-mm-PWM-PC-Lüfter-Starter-Kit mit iCUE LINK-System-Hub mit einem Nachlass von 41 %. Anstelle von 159,90 Euro müssen nur noch 94,90 Euro investiert werden.

Auch hier haben wir die weiteren Schnäppchen tabellarisch zusammengefasst.









Die besten Custom-Wasserkühlungs-Angebote von Corsair

Original-Preis Rabatt Amazon-Store XC5 RGB PRO (AM4/AM5) 69,90 Euro 20 % 55,92 Euro XC5 RGB PRO (1200/1700) 69,90 Euro 20 % 55,92 Euro XC7 RGB PRO (1700/1200/AM5/AM4) 89,90 Euro 20 % 71,92 Euro XC8 RGB PRO JTC (1200/1700/AM4/AM5) 99,90 Euro 20 % 79,92 Euro





Die besten Lüfter-Angebote von Corsair

Original-Preis Rabatt Amazon-Store Corsair-Store iCUE LINK QX120 RGB - Dreifach-Lüfter-Starter-Kit 159,90 Euro 41 % 94,90 Euro iCUE LINK QX120 RGB - WHITE - Dreifach-Lüfter-Starter-Kit 159,90 Euro 41 % 94,90 Euro LL120 RGB, 120mm Dual Light Loop RGB LED - Dreierpack 114,90 Euro 44 % 64,90 Euro QL140 RGB, 140mm RGB LED Fan - Dual Pack 115,90 Euro 44 % 64,90 Euro 64,90 Euro AF120 SLIM, 120mmx15mm Fluid Dynamic Fan 22,90 Euro 39 % 13,90 Euro AF140 ELITE, 140mm Fluid Dynamic Fan 28,90 Euro 42 % 16,90 Euro



Speicher- und SSD-Schnäppchen von Corsair

Natürlich dürfen auch Schnäppchen im Speicher- und SSD-Bereich nicht fehlen. Besonders stark rabattiert lassen sich DDR4-Speicherkits wie die Corsair VENGEANCE RGB 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 DRAM mit 3.200 MHz finden. Hier gibt es einen Rabatt von 33 %, denn für das Kit werden nur noch 49,99 Euro anstelle der sonst üblichen 74,99 Euro aufgerufen.

Bei den SSDs ist die Corsair MP600 PRO XT mit 2 TB im Black-Friday-Sale besonders interessant. Sie kostet nicht länger 169,99 Euro, sondern nur noch 129,99 Euro.









Netzteil-Schnäppchen von Corsair

Das neue Corsair-Gehäuse soll mit einem passenden Netzteil bestückt werden? Auch hier gibt es einige interessante Deals im Rahmen der Black-Friday-Tage. So gibt es die 2021er RMx-Serie mit 750 W oder 850 W jeweils um 30 % rabattiert. Die vollmodularen Netzteile bieten nicht nur stabile Spannungen und mehr als genügend Power, dank der 80Plus-Gold-Zertifizierung gehen sie auch effizient zu Werke.

Auch die brandneuen RMx-Shift-Netzteile gibt es im Sale. Die Netzteil-Serie denkt die vollmodulare Verkabelung neu und platziert die Schnittstellen seitlich. So ist eine einfachere und optisch ansprechendere Verkabelung möglich. Mit 80Plus Gold und einem, modernen Innenaufbau überzeugen die Netzteile aber auch an anderer Stelle. Im Black-Friday-Sale sind die Versionen mit 750 und 1.000 W inkludiert, die mit 23 % bzw. 20 % rabattiert werden. Es werden nur noch 119,90 Euro bzw. 164,90 Euro aufgerufen.

Weitere Corsair-Schnäppchen im Black-Friday-Sale

Aber auch in anderen Bereichen lohnt sich ein Blick auf das Angebots-Portfolio von Corsair. Wer einen neuen Gaming-Chair sucht, kann den TC100 Relaxed Gaming-Stuhl für 164,90 Euro anstelle von 219,90 Euro finden.

Auch im Headset-Bereich gibt es das ein oder andere Schnäppchen, wie das Corsair HS55 Surround für 49,99 Euro, was einem satten Rabatt von 39 % entspricht. Content Creator können hingegen bei den zahlreichen Elgato-Produkten im Sale fündig werden.

Das gewünschte Corsair-Produkt nicht gefunden? Unsere Übersicht deckt viele interessante Angebote ab, es gibt aber noch deutlich mehr Schnäppchen zu entdecken. Ein Blick in den Corsair-Store kann also lohnenswert sein.

