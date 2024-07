Werbung

Gaming-Chairs liegen bei den Kunden noch immer hoch im Kurs. Auch Corsair hat bereits ein mehrere Modelle im Angebot. Mit dem neuen TC500 Luxe will man den Fokus nun noch stärker auf Komfort und Flexibilität legen. Wir konnten auf Corsairs neuem Stuhl bereits ausgiebig probesitzen.

Der TC500 Luxe von Corsair wurde so entworfen, dass der Stuhl, der grundsätzlich breiter und flacher als der durchschnittliche Gaming-Stuhl ist, sich vielen Körpertypen und Sitzpositionen anpasst und für längeres Arbeiten oder Spielen geeignet sein soll. Angeboten wird der TC500 Luxe in drei unterschiedlichen Farbvarianten. Für die immer beliebteren weißen Setups kommt der TC500 Luxe in der Farbvariante "Frost", welches ein warmes Weiß sein soll. Selbstverständlich gibt es auch wieder eine dunklere Variante in Anthrazitgrau. Die Farbvariante heißt "Shadow" kann bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen unterschiedlich aussehen. Bei warmem Licht kann er in wärmeren Brauntönen erscheinen, bei kühlem Licht kann er einen Hauch von Blau und Violett aufweisen.

Die letzte Variante ist farblich mal etwas anderes und hört auf den Namen "Sherwood". Das tiefe, ungesättigte Grün verschwindet bei schwacher Beleuchtung fast, sodass der Stuhl dann eher dunkelgrau oder schwarz wirkt, während das Grün in helleren Räumen deutlicher hervorscheint.