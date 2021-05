Seite 1: Ergänzung im Homeoffice: Creatives PLAY! 4 und EP-630i-Headset im Test

Auch im Jahr 2021 hält das COVID-19-Virus die Welt weiterhin fest im Griff. Somit befinden sich diverse Arbeitnehmer im Homeoffice und stemmen ihren Arbeitsalltag von Zuhause aus. Bei diesem spielen unter anderem Videokonferenzen beziehungsweise Telefonate eine wichtige Rolle. Damit man mit den Kollegen unkompliziert in Kontakt treten kann, wird neben E-Mails oder Chat-Nachrichten zum Telefon oder zur Videokonferenz-Software gegriffen. Um dies zu so bequem wie möglich zu gestalten, verwenden viele Nutzer ein Headset. Aus diesem Grund haben wir uns das EP-630i-Headset vom Hersteller Creative in Kombination mit dem Sound Blaster PLAY! 4 genauer angeschaut und einem Test unterzogen.

Der tragbare Plug-and-Play-Hi-Res-USB-DAC PLAY! 4 verfügt über eine automatische Stummschaltung. Zusätzlich steht eine Zwei-Wege-Geräuschunterdrückung über das SmartComms-Kit für Konferenzgespräche zur Verfügung. Laut Creative wurde der Sound Blaster PLAY! 4 für alle geschäftlichen Anrufe entwickelt. Das Creative EP-630i In-Ear Stereo-Headset ist sowohl für die Musikwiedergabe als auch für Telefongespräche mit dem iPhone konzipiert worden.

Technische Daten Sound Blaster PLAY! 4

Gewicht: Haupteinheit: 8,3 g

Konverter: 4 g Abmessungen: Haupteinheit: 138 x 16 x 8,2 mm

Konverter: 23,5 x 13,5 x 6 mm Dynamikbereich (DNR): 110 dB Audioprozessor: SmartComms Kit, CrystalVoice, BlasterX Acoustic Engine Rauschabstand: 110 dB Max. Wiedergabequalität: PCM 16-bit: 44.1, 48.0, 88.2, 96.0. 192.0 kHz

PCM 24-bit: 44.1, 48.0, 88.2, 96.0. 192.0 kHz Wiedergabeauflösung: PCM 16-bit: 44.1, 48.0, 88.2, 96.0. 192.0 kHz

PCM 24-bit: 44.1, 48.0, 88.2, 96.0. 192.0 kHz Aufnahmeauflösung Mikrofon-Eingang: Mono, 16-bit, 44.1, 48.0 kHz

Mono, 24-bit, 44.1, 48.0 kHz Plattform: USB 2.0, USB 3.0, USB-C Eingangsoptionen (Hauptgerät): 1 x 1/8-Zoll-Kopfhöreranschluss (4-polig, CTIA) Kopfhörerverstärker: Unterstützte Kopfhörerimpedanz: 16-150 Ω Max. Kanalausgabe: Stereo Audiotechnologien: CrystalVoice Unterstützte Betriebssysteme: macOS X 10.14 oder höher

Windows 10 Ver 1703 Audio-Klangtreue: bis zu 24-bit / 192kHz DAC: Dynamikbereich (Stereo): 110 db Anschluss: USB Typ C

Stromversorgung per USB-Bus Empfohlene Nutzung: Online-Meetings

Conference-Calls

Video-Calls

Technische Daten Creative EP-630i

Produkttyp: Kabelgebundene Kopfhörer Gewicht: 11 g Tragestil: In-ear Mikrofon: Impedanz: <2.2kohms Farbe: Schwarz Frequenzumfang: 6–23,000 Hz Kabellänge: 1,2 m Treibergröße: 9-mm-Neodym-Magnet