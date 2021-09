HP Omen: Sicherheitslücke im Gaming-Hub

Im HP OMEN Gaming Hub befindet sich eine kritische Sicherheitslücke. Die Software ist sowohl auf Gaming-Laptops als auch auf Desktop-Rechnern standardmäßig installiert. Allerdings sind die Windows-10-Systeme nur lokal verwundbar. Hier reichen jedoch schon Nutzer mit normalen Rechten aus, um die Schwachstelle auszunutzen. Laut den Sentinel Labs soll es derzeit aber keine Angriffe in der freien Wildbahn geben.

Trotz dessen sollte man mit einem entsprechenden Update der Software nicht warten und dieses umgehend einspielen. Entsprechende Aktualisierungen sind teilweise bereits seit Juli 2021 erhältlich. Für all diejenigen, die das HP Omen Gaming Hub regelmäßig mit frischen Patches versorgen, dürfte die unter der Kennung CVE-2021-3437 geführte Sicherheitslücke kein Problem mehr darstellen. Betroffen sind alle Versionen vor der 11.6.3.0. Um zu überprüfen, welche Version auf dem eigenen Rechner installiert ist, findet sich in der Benutzeroberfläche unter "Details" ein entsprechendes Infofeld. Weitere Informationen wurden auf der Seite von Sentinel One veröffentlicht.