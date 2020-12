NVIDIA veröffentlicht GeForce 460.89 Game Ready-Treiber

Kaum eine Woche ist vergangen, seitdem die großen Grafikkartenhersteller ihre neue Treibersoftware zum Download freigegeben haben, da präsentiert uns NVIDIA schon seinen nächsten aktuellen Game Ready 460.89 WHQL-Treiber. Interessanterweise werden in den Release Notes keine neuen behobenen Probleme erwähnt, sondern nur Ergänzungen zur Liste bereits bekannter Probleme. So sind offensichtlich aufgrund des kurzen Aktualisierungs-Zeitraums deutlich weniger Änderungen und Aktualisierungen in der aktuellen Version enthalten als beim Treiber zuvor. Allem voran erhält das Spiel Quake II RTX V 1.4.0 Unterstützung für die neuen Vulkan Ray Tracing Extensions, des Weiteren wurde die CUDA 11.2 Unterstützung und die finalisierte allgemeine Unterstützung der Ray Tracing Erweiterungen hinzugefügt.

Erweiterung der NVIDIA Systemsteuerung Version 460.89 WHQL:

Steuerung der maximalen Bildrate der Hintergrundanwendung wurde hinzugefügt (Seite „3D Einstellungen verwalten“)

Funktion „Farbgenauigkeitsmodus“ wurde hinzugefügt (Seite Anzeige > Desktop-Farbeinstellungen anpassen)

Bekannte Probleme Game Ready Version 460.89 WHQL:

Nicehash und andere Mining-Software: Mining-Software erkennt die NVIDIA GPU nicht

GeForce GTX 1080 Ti: Der Desktop-Bildschirm kann flackern

Steam VR Game: Ruckeln und Verzögerungen treten beim Starten eines Spiels auf

HDR: Bei aktiviertem HDR werden die Schwarzwerte nicht korrekt dargestellt

G-SYNC NVIDIA Ampere GPU Architektur: Der Stromverbrauch der GPU kann sich im Idle-Modus auf Systemen mit bestimmten G-SYNC-Monitoren mit höherer Bildwiederholfrequenz erhöhen

YouTube: Die Videowiedergabe ruckelt beim Herunterscrollen auf der YouTube-Seite

Notebooks: Einige Pascal-basierte Notebooks mit Bildschirmen mit hoher Bildwiederholfrequenz können während des Spiels zufällig auf 60 Hz fallen

G-Sync Vulkan-Apps: Leistungsabfall tritt auf, wenn G-SYNC verwendet wird und über die Spieleinstellungen vom Vollbildmodus in den Fenstermodus gewechselt wird. Um das Problem zu umgehen, starten Sie das Spiel entweder direkt im Fenstermodus oder deaktivieren Sie G-SYNC

GeForce RTX 3070 Klon-Modus: Wenn die Auflösung auf 2560×1440 @ 144Hz eingestellt ist, bleibt der Leistungsstatus bei maximaler Leistung hängen

NVIDIA Turing (oder früher) Windows Movies und TV-Player: Bei der Wiedergabe eines 4k-Videos im Vollbildmodus auf einem 2560×1440 HDR-Monitor erstreckt sich das Video über den Rand des Bildschirms hinaus

Auf der NVIDIA-Homepage können die kompletten Release-Notes eingesehen und der Treiber für alle Windows 10-Varianten heruntergeladen werden. Die Betriebssysteme Windows 7 und auch Windows 8 werden ebenso unterstützt und sind ebenfalls auf der Website des Herstellers verfügbar.