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Vor beinahe 15 Jahren wurde mit Minecraft ein Spiel veröffentlicht, das heute nicht mehr aus der Gaming-Welt wegzudenken ist. Seit Release hat sich das Spiel zwar stark verändert und es sind unzählige neue Inhalte hinzugekommen. Der grundlegende Aufbau der Welt hat sich jedoch nicht mehr geändert. Die Spielwelt von Minecraft teilt sich seit jeher in drei große Bereiche. Neben der großen Oberwelt stehen den Spielern bislang lediglich der Nether und das End offen. Im aktuellen Minecraft Live Showcase wurde nun eine große Änderung angekündigt.

2027 wird mit "The Sift" ein viertes Areal ins Spiel kommen. Einen ersten Blick auf die neue Welt gab es im offiziellen Minecraft-Livestream. Das VOD steht auf YouTube bereit. Im Gegensatz zu den bedrohlichen Landschaften des Nether und des End soll die neue Welt einen idyllischen Landstrich zeigen. Auf die Spieler warten pinkes Gras und ein strahlender Himmel inklusive süßen Kaninchen statt Zombies und Lava.

In der Show wurde jedoch nur ein kurzer Teaser des neuen Gebietes gezeigt. Welche Gefahren dort lauern ist aktuell noch nicht bekannt. Mit Sicherheit wird es aber auch Gegner geben. Auch welche Ressourcen sich finden lassen, ist noch unbekannt. Wer sich bereits einen ersten Eindruck vom Sift verschaffen möchte, kann dies aber in Minecraft: Dungeons 2 tun. Das Spin-Off ist am 29. September 2026 erschienen und beinhaltet die neue Dimension bereits. Für Minecraft selbst ist die Veröffentlichung des Sift für 2027 geplant.