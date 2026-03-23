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Microsoft hat den nächsten Termin für seine Eventreihe Xbox Partner Preview angekündigt. Die digitale Präsentation findet am 26. März statt und wirft einen Blick auf kommende Titel von Drittanbietern, die für Xbox-Konsolen, PC und den Xbox Game Pass erscheinen sollen.

Die Xbox Partner Preview dient dabei als Plattform für neue Ankündigungen, Gameplay-Einblicke und technische Updates. Üblicherweise werden in diesem Rahmen auch neue Inhalte für den Xbox Game Pass vorgestellt, wodurch sich Rückschlüsse auf die Integration der Titel in das abonnementbasierte Ökosystem ziehen lassen. Entwickler profitieren dabei von einer zusätzlichen Distributionsschiene, die vor allem auf skalierbare Infrastruktur und digitale Bereitstellung ausgelegt ist.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht diesmal wohl ein ausführlicher Einblick in das Projekt "Stranger Than Heaven", das vom Ryu Ga Gotoku Studio und Sega entwickelt wird. Technische Details zu dem Titel sind bislang nur begrenzt bekannt. Fest steht jedoch, dass das Spiel in einem historischen Setting angesiedelt ist. Erstmals tauchte das Projekt unter dem Namen "Project Century" im letzten Jahr auf. Ob es sich um eine Erweiterung bestehender Marken oder eine neue eigenständige Spielreihe handelt, ist bislang nicht bekannt.

Neben diesem Projekt werden aber auch weitere Spiele thematisiert, darunter The Expanse: Osiris Reborn sowie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, wobei bei letzterem wohl detaillierte Einblicke in die erste große Story-Erweiterung zu erwarten sind.

Die Übertragung erfolgt vollständig digital über Streaming-Plattformen wie YouTube und Twitch, womit Microsoft weiterhin auf ein Format setzt, das globale Reichweite ermöglicht und gleichzeitig eine direkte Präsentation neuer Inhalte ohne physische Veranstaltungen unterstützt. Mit der Kombination aus neuen Projekten, technischen Einblicken und Plattform-Integration will die Veranstaltung die strategische Ausrichtung auf ein vernetztes Gaming-Ökosystem lenken, in dem Hardware, Software und Cloud-Dienste eng miteinander verzahnt sind.