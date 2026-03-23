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Im Rahmen der ersten Präsentation von Minecraft Live im Jahr 2026 haben die Entwickler von Mojang Studios mehrere neue Projekte und Inhalte rund um das Sandbox-Spiel vorgestellt. Neben klassischen Spielupdates standen dabei auch Erweiterungen außerhalb des eigentlichen Spiels im Fokus.

Ein zentrales Projekt ist dabei der geplante Themenpark Minecraft World, der in Zusammenarbeit mit Merlin Entertainments entsteht. Die Anlage soll 2027 im Chessington World of Adventures bei London eröffnet werden und will zentrale Spielmechaniken in eine physische Umgebung übertragen. Besucher sollen verschiedene Biome erkunden, Ressourcen sammeln und interaktive Abenteuer erleben können, die sich am bekannten Gameplay orientieren.

Auch im Spielebereich wurde mit Minecraft Dungeons II ein neuer Titel angekündigt. Das Action-Rollenspiel erweitert das bekannte Konzept um zusätzliche Gebiete, neue Gegnertypen und weiterentwickelte Kampfsysteme. Die technische Grundlage bleibt plattformübergreifend ausgelegt, mit Veröffentlichungen für aktuelle Konsolen, PC sowie Integration in den Xbox Game Pass.

Für das Hauptspiel selbst wurden zwei größere Inhaltsupdates vorgestellt, die als sogenannte Drops erscheinen. Der erste, Tiny Takeover, wird plattformübergreifend ausgerollt und bringt überarbeitete Baby-Mobs mit neuen Varianten sowie zusätzliche Gegenstände ins Spiel. Dazu zählen unter anderem ein neuer sammelbarer Rohstoff in Form eines goldenen Löwenzahns sowie erstmals herstellbare Namensschilder, die die Individualisierung von Kreaturen und Objekten erweitern.

Ein zweites Update mit dem Titel Chaos Cubed ist für einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2026 geplant. Im Mittelpunkt steht dabei eine neue Untergrundregion mit Schwefelhöhlen. Technisch interessant ist vor allem der neue Mob, der als Schwefelwürfel eingeführt wird. Dieser verfügt über eine dynamische Mechanik, bei der er Blöcke absorbiert und seine Eigenschaften abhängig vom aufgenommenen Material verändert. Dadurch entsteht ein variables Verhalten, das sich direkt aus der Spielumgebung ableitet.

Ergänzend dazu wird das Konzept der Minecraft Experience weiter ausgebaut. Mit Moonlight Trail wurde ein neues interaktives Outdoor-Erlebnis angekündigt, das in Buenos Aires startet. Die Umsetzung kombiniert reale Umgebung mit spieltypischen Elementen wie Crafting, Ressourcenabbau und Kampfmechaniken. Spieler bewegen sich dabei entlang eines echten Waldpfads, während typische Minecraft-Systeme in die physische Welt übertragen werden sollen.