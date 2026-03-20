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Die Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda liegt schon neun Jahre zurück. Damals konnte der bislang letzte Teil der Reihe den Erwartungen der Fans nicht gerecht werden. Seither hoffen viele auf eine Fortführung der 2007 gestarteten Spieleserie. Auch wenn ein neues Mass Effect nicht in Sicht ist, könnte es Hoffnung geben. Ehemalige Entwickler des Studios BioWare haben mit Archetype Entertainment ihre eigene Spieleschmiede gegründet und arbeiten an Exodus.

Dieses soll ein SciFi-Action-Rollenspiel ganz im Stil von Mass Effect werden. Mit regelmäßigen Community Updates halten die Entwickler ihre Fans über ihre Fortschritte auf dem Laufenden. Zum letzten Update am 18. März 2026 veröffentlichten die Macher nun auch einen eigenen Trailer, der erstmals Gameplay-Szenen aus dem Spiel zeigt. Den knapp zweiminütigen Clip gibt es auch auf YouTube zu sehen.

Das Video zeigt neben vielen Kampfszenen auch Eindrücke aus der Spielwelt. Spieler können sich scheinbar auch mit einem Greifhaken durch die finstere SciFi-Welt bewegen. Sie schlüpfen in die Rolle der sogenannten Traveler, die sich einer Bedrohung der gesamten Menschheit stellen. Auch Zeitreisen sollen ihren Platz in der Handlung haben und dafür sorgen, dass sie getroffenen Entscheidungen gravierende Auswirkungen haben können.

Genau wie in Mass Effect gehen Spieler dabei nicht mit ihrer Hauptfigur alleine, sondern im Team mit mehreren NPCs ins Abenteuer. Gemeinsam müssen sie die Menschheit vor den Celestials, selbst Nachfahren der Menschheit, retten. Die Story spielt dabei überwiegend 40.000 Jahre in der Zukunft, also im selben Zeitraum wir Warhammer 40.000. Einen festen Release-Termin hat Exodus bislang noch nicht. Das Spiel soll aber im Jahr 2027 erscheinen. Wer es sich jetzt schon auf die Wunschliste setzen möchte, kann dies auf Steam bereits tun.