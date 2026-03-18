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Warhammer 40,000: Darktide erschien 2022. Der Start des Spiels fiel dabei sehr schwierig aus. Besonders der unfertige Zustand sorgte für Unmut. Über die letzten Jahre hinweg hat Publisher und Entwickler Fatshark jedoch weiter an dem Titel gearbeitet und ihn konstant weiter verbessert. Mittlerweile hat das Spiel eine große Fangemeinde und wird mit dem kommenden Update Beyond the Hive deutlich erweitert. Fatshark führt dabei mit Expeditions auch einen neuen Spielmodus ein, der Spieler erstmals außerhalb der bekannten Hive-Stadt Tertium agieren lässt.

Der neue Modus ist am 17. März 2026 gestartet und verlagert das Geschehen in die zerstörten Außenbereiche von Atoma Prime. Statt enger Korridore erwartet Spieler hier eine offene Umgebung. Laut den Machern handelt es sich um die größte Content-Erweiterung seit dem Release. Die Spieler ziehen los, um sogenannte Tech-Remnants aus der zerstörten Landschaft zu bergen. Es gibt keine festen Routen oder klar definierte Missionsabläufe.

Eine zentrale Rolle spielt die verseuchte Atmosphäre der neuen Region. Sie erlaubt nur begrenzte Aufenthaltszeit und Spieler müssen somit selbst entscheiden, wann sie den Rückzug antreten und die Extraktion anfordern. Mit dem neuen Modus halten auch zusätzliche Bedrohungen Einzug. Neben bekannten Chaos-Kultisten treten neue Gegner wie der Ogryn Pack Master auf, der gemeinsam mit einer Meute aus Pox Hounds Jagd auf Spieler macht.

Stürme, Blitzeinschläge und toxische Luft sorgen dafür, dass Spieler ständig in Bewegung bleiben müssen. Temporäre sichere Zonen bieten nur kurzzeitig Schutz, bevor sie sich auflösen. Expeditions bringt zudem neue Ausrüstung sowie modifizierte Varianten bestehender Waffen ins Spiel. Einige dieser Items bieten besonders starke Effekte, bringen aber gleichzeitig zusätzliche Risiken mit sich, etwa indem sie weitere Gegner anlocken. Erfolgreiche Expeditionen schalten weitere Missionen frei. Zugänglich ist der Expeditions-Modus erst für Spieler, die bereits einen gewissen Fortschritt im Spiel erreicht haben. Generell ist das Update für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos. Auf Steam ist Warhammer: Darktide aktuell um 75 % auf 9,99 Euro reduziert. Die vollständigen Patch-Notes gibt es auf der offiziellen Webseite.