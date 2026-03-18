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Zum Release 2008 konnte Mirror’s Edge viele Spieler für sich gewinnen. Das ungewöhnliche Setting und das Parkour-Gameplay sicherten dem Spiel einen Metascore von 79 und einen User Score von 7,7. 2016 erschien mit Catalyst eine Fortsetzung. Danach wurde es aber still um die Reihe. Weder Entwickler Dice noch Publisher EA haben seither weiter an der Marke gearbeitet. Die Indie-Entwickler von Viridian Matters wollen dies nun ändern und mit Panline einen geistigen nachfolger veröffentlichen.

Die Spielwelt erinnert sofort an die farbenfrohe Metropole aus Mirror’s Edge. Im gezeigten Gameplay rennt der Spieler ebenfalls mit wahnsinniger Geschwindigkeit durch die Level und überwindet verschiedene Hindernisse. Die Steambeschreibung nennt die Spieler auch Runner. Genau wie beim großen Vorbild. Der ähnliche Look und das Spielprinzip sind der Grund, weshalb einige Fans einen möglichen Rechtsstreit mit Rechteinhaber Electronic Arts fürchten.

Im Spiel soll sich alles um das namensgebende Panlet drehen. Das Gerät, das etwas an eine Handheld-Konsole erinnert, wurde für unsere Spielfigur gejailbreakt und ist imstande, die Infrastruktur der Stadt zu hacken. Wer sie weiter upgraded, kann neue Funktionen freischalten. Ähnlich wie bei Extraction-Games wird gesammelter Loot nur übertragen, wenn man es lebend aus der Mission herausschafft.

Die Aufgaben im Spiel sollen prozedural generiert werden und unterschiedliche Zahlungen für Runner bieten. Neue Gebiete auf der Map werden durch Upgrades des Panlets freigeschaltet. Der Tag-Nacht-Rythmus soll weitere Varianz in das Spiel bringen. Aktuell gibt es noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für Panline. Das Spiel soll aber noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Zumindest ein baldiger Early Access Start ist geplant. Wer sich für den Titel interessiert, kann sich Panline bereits jetzt auf die Steam-Wunschliste setzen.