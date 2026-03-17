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In den 90er Jahren setzten einige Spiele auf Full-Motion-Video-Sequenzen, kurz FMVs genannt. Zwischen den Spielszenen wurden also vorproduzierte Szenen mit echten Schauspielern abgespielt. Eines der Spiele, die die Technik bekannt gemacht haben, ist The 7th Guest. Der Titel erschien im Original 1994 auf CD-Rom. Ein neuer Trailer hat nun ein geplantes Remake des Spiels angekündigt.

Dabei legen die Macher Wert darauf, dass man das Spiel von Grund auf neu erstellen will. Die Rahmenhandlung bleibt erhalten, die Umgebungen werden jedoch stark überarbeitet. Auch sollen die Rätsel im Spiel neu gestaltet werden. Um die Figuren des Spiel realer zu gestalten, setzt man hier auf volumetrische Videoaufnahmen, die ein dreidimensionales Abbild der Schauspieler in die Spielwelt setzen.

The 7th Guest spielt auf dem mysteriösen Anwesen des Spielzeugmachers Henry Stauf. Sechs Gäste wurden dorthin eingeladen, doch der Gastgeber führt offensichtlich mehr im Schilde. Wie der Titel des Spiels wohl schon vermuten lässt, gibt es auch noch einen ominösen siebten Gast. Um herauszufinden, was in der Villa vor sich geht, müssen Spieler diverse Rätsel lösen und sich den Geheimnissen des Anwesens stellen. Die Steampage des Remakes wurde bereits aktiviert. Ein festes Release-Datum hat das Spiel aktuell noch nicht.