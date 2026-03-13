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Publisher Kalypso Media und das Entwicklerstudio Gaming Minds Studios haben eine Closed Beta für Tropico 7 angekündigt. Eine begrenzte Anzahl Spieler soll dabei helfen, zentrale Gameplay-Systeme des Aufbaustrategiespiels noch vor dem Release zu testen. Im Mittelpunkt des Playtests stehen laut Entwicklerteam verschiedene Kernmechaniken des Spiels, darunter das Politiksystem. Getestet werden zwei Kampagnenabschnitte aus den Epochen Kolonialzeit und Weltkriege. Zusätzlich enthält die Beta zwei Szenario-Missionen aus den Zeitabschnitten Kalter Krieg und Moderne Zeit. Unterstützt werden während des Tests deutsche und englische Texte.

Interessierte Spieler können sich ab sofort bis zum 22. März 2026 für die Closed Beta bewerben. Ausgewählte Teilnehmer erhalten anschließend eine Einladung zum Playtest sowie Zugang zu einem offiziellen Discord-Kanal, über den Feedback gesammelt werden soll. Die Anmeldung läuft über eine eigene Website. Die Closed Beta startet am 31. März 2026 auf Steam und Xbox PC und läuft über einen Zeitraum von zwei Wochen.

Mit Tropico 7 wollen die Entwickler die bekannte Städtebau- und Diktatoren-Simulation weiter ausbauen. Spieler übernehmen erneut die Rolle von El Presidente und führen ihre Nation durch verschiedene historische Epochen. Neu sind unter anderem Archipele mit deutlich größeren Inseln als in früheren Teilen der Reihe. Neben fünf Kampagnenkarten soll es außerdem mehr als 20 Sandboxkarten, zusätzliche Szenarien sowie zufallsgenerierte Karten geben. Ein zentrales neues Feature ist das Terraforming-System. Auch das politische System und das Militär wurden überarbeitet. Spieler erhalten nun direktere Kontrolle über ihre Streitkräfte, um etwa auf Invasionen oder Rebellionen zu reagieren.

Tropico 7 soll noch 2026 erscheinen und wird für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht. Außerdem wird das Spiel zum Launch im Xbox Game Pass Ultimate sowie im PC Game Pass verfügbar sein. Ein genaues Datum ist aktuell noch nicht bekannt.