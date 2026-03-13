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Schon im November 2018 hat Egosoft das Sandbox-SciFi-Spiel X4: Foundations veröffentlicht. Nun erhält es mit dem kommenden Empire-Update 9.00 ein umfangreiches kostenloses Update. Entwickler Egosoft hat die öffentliche Beta-Version des Updates gestartet, über die Spieler die neuen Inhalte bereits vor dem finalen Release ausprobieren können. Das Update bringt zahlreiche Änderungen am Kampfsystem, an der Wirtschaft sowie an der Benutzeroberfläche. Besonders im Fokus steht eine umfassende Überarbeitung der Balance. Mehr als 200 Waffen und Geschütztürme, über 90 Schilde sowie zahlreiche der insgesamt mehr als 200 Schiffe im Spiel wurden überarbeitet. Geschütztürme treffen ihre Ziele jetzt zuverlässiger und Zerstörer sollen ihre Hauptbewaffnung häufiger einsetzen. Gleichzeitig wurde die Bewegung von Großschiffen überarbeitet, was deren Effektivität deutlich verändern soll.

Eine der wichtigsten Neuerungen sind die sogenannten Prioritätsbefehle. Damit lassen sich Schiffe in Echtzeit steuern, ohne bestehende Befehlswarteschlangen zu überschreiben. Spieler können so in hektischen Gefechten schneller reagieren, etwa um kurzfristig Angriffe zu starten oder Schiffe zurückzuziehen. Darüber hinaus wurde die Darstellung von Schiffen verbessert und mehr visuelle Vielfalt bei Ausrüstungen ermöglicht.

Neben den Kampfänderungen erweitert Update 9.00 auch das Wirtschaftssystem. Spieler können nun Wracks der Kha’ak-Fraktion recyceln. Dabei entsteht eine neue Ressource namens Allographyne, die in der Produktion von Schiffen und Ausrüstung eingesetzt werden kann. Für die Herstellung wird unter anderem Nividium benötigt, wodurch sich neue Handelsmöglichkeiten ergeben.



Rohstoffe sind nun lokal begrenzt. Werden Vorkommen erschöpft, entstehen neue Ressourcenfelder an anderen Stellen innerhalb der Region. Dadurch soll der Bergbau dynamischer und weniger vorhersehbar werden. Mit dem Update kommt außerdem ein neues Schiff-Showroom-Modul, mit dem Spieler ihre Lieblingsschiffe an eigenen Stationen ausstellen können. Die Beta steht für alle Besitzer der Vollversion von X4 Foundations zur Verfügung. Eine exakte Liste aller Änderungen findet sich in dem Blog-Eintrag auf Steam.