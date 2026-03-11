Werbung

Rund 20 Jahre ist es mittlerweile her, dass Dark Messiah of Might and Magic erschienen ist. Während die rundenbasierten Strategiespiele im Might-and-Magic-Universum noch dieses Jahr mit Heroes of Might and Magic Olden Era einen neuen Teil erhalten sollen, wurde Dark Messiah leider nie fortgesetzt. Auch wenn der Ableger weniger bekannt ist, hat er doch eine treue Fangemeinde.

Das Team von wiltOS Technologies hat es sich zum Ziel gesetzt, den Titel mit Mods am Leben zu halten. Erst kürzlich wurde nun eine neue Mod gestartet, die das Retro-Spiel mit überarbeiteter Grafik ausstatten soll. Dark Messiah: RTX bringt Raytracing in die Welt von Might and Magic. Die Mod ist am 08. März 2026 in den Early Access gestartet. Zum Release haben die Entwickler auch einen eigenen YouTube-Teaser präsentiert, der die überarbeiteten Landschaften zeigt.

Das ambitionierte Team von wiltOS Technologies arbeitet gleich an mehreren Mods für Dark Messiah of Might and Magic. So ist zeitgleich noch eine Koop-Mod in der Entwicklung, die es Spielern erlauben soll, die Story rund um den Aufstieg zum dunklen Messias gemeinsam mit ihren Freunden zu erleben. Die Mod Dark Messiah: Restored will Fehler beheben, die das Originalspiel plagen. Sie soll ständige Abstürze oder nervige Verlangsamungen entfernen. Abstürze beim automatischen Speichern im Breitbildmodus, Speicherlecks, fehlende Schritte und sogar Angriffe, die keinen Schaden anrichten, wurden bereits korrigiert. Weitere Fehler sollen nach Rückmeldung der Community angegangen werden.

Die Mod ist unter anderem auf ModDB verfügbar. Um sie zu spielen, ist das Originalspiel nötig. Dieses ist auf Steam aktuell zum reduzierten Preis von 1,24 Euro verfügbar. Das Angebot gilt noch bis morgen. Der Standard-Preis beträgt 4,99 Euro. Das Spiel stammt von Arkane. Das Entwicklerstudio startete 2002 mit der Veröffentlichung von Arx Fatalis und veröffentlichte zuletzt Redfall im Jahr 2023. Durch das Scheitern des Spiels wurde der amerikanische Teil des Studios im Mai 2024 geschlossen.