Werbung

Aerosoft und Binary Impact haben gemeinsam mit Alchemical Works den neuen Kriminaltechnik-Simulator Forensics: Crime Scene Detective angekündigt. Das Spiel soll noch 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Aushängeschild des Titels ist der Fokus auf besonders realistische Ermittlungsarbeit. Entwickelt wurde der Titel in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.

In Forensics: Crime Scene Detective übernehmen Spieler die Rolle von Forensik-Spezialisten, die komplexe Kriminalfälle untersuchen müssen. Um eine erfolgreiche Untersuchung abzuschließen, gilt es, Tatorte zu analysieren, Beweise zu sichern und diese anschließend im Labor auszuwerten. Die Ermittlungen beginnen direkt am Tatort. Spieler untersuchen Wohnungen, Bars, Keller oder andere Orte, die mit einem Verbrechen in Verbindung stehen könnten. Mithilfe professioneller Ausrüstung lassen sich auch kleinste Spuren sichern. Die Ausrüstung soll der von realen Ermittlern entsprechen. Spieler nehmen Fingerabdrücke auf Glasoberflächen, stellen gelöschte Nachrichten auf Smartphones wieder her oder fotografieren Blutspritzer, die möglicherweise einer Zeugenaussage widersprechen.

Nach der Spurensicherung geht die Arbeit im Labor weiter. Dort werden die zusammengetragenen Beweise mithilfe verschiedener Methoden analysiert, darunter DNA-Untersuchungen, ballistische Analysen oder die Auswertung digitaler Geräte. Ziel ist es, einzelne Hinweise logisch miteinander zu verknüpfen, Täterprofile zu erstellen und letztlich herauszufinden, wer für das Verbrechen verantwortlich sein könnte.

Laut den Entwicklern sind die Fälle von realen Szenarien inspiriert. Anstatt strikt geskripteter Abläufe sollen Spieler eigenständig Hypothesen überprüfen und auf Basis der gesammelten Beweise Entscheidungen treffen können. Je nach Analyse können Verdächtige belastet und entlastet werden. Ein Fall kann aber auch ungelöst bleiben. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht. Forensics: Crime Scene Detective soll jedoch im Laufe des Jahres 2026 erscheinen. Die Steam-Page wurde bereits erstellt.