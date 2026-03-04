Werbung

Mit OPUS: Prism Peak wollen Publisher Shueisha Games und Entwickler Sigono ein atmosphärisches Indie-Abenteuer auf den Markt bringen. Eigentlich sollte der Titel schon Ende März erscheinen, doch heute gab man bekannt, dass der Release auf den 16. April 2026 verschoben wurde. Der Titel soll nun zeitgleich für PC sowie für Nintendo Switch und Switch 2 erscheinen. Laut den Verantwortlichen will man die zusätzliche Entwicklungszeit dazu nutzen, um am Grafikstil und der Erzählung zu arbeiten.

In OPUS: Prism Peak begleiten Spieler Eugene, einen 40-jährigen ehemaligen Fotojournalisten, der inzwischen ein Café betreibt. Auf dem Weg zurück in seine Heimat wird er nach einem Unfall in die sogenannten Dusklands gezogen. Bei der Spielwelt handelt es sich laut den Entwicklern um eine surreale Welt aus verblassendem Licht und unausgesprochener Trauer.

Dort erhält Eugene seine alte Kamera zurück und trifft auf ein geheimnisvolles Mädchen, das lediglich weiß, dass es zu einem fernen Berg zurückkehren muss. Andere Menschen scheint es nicht mehr zu geben. Gemeinsam reisen sie weiter und begegnen rätselhaften Geistern und setzen sich mit Erinnerungen und Verlust auseinander.

Im Zentrum des Gameplays steht die Fotografie. Spieler halten flüchtige Momente fest, dokumentieren Landschaften und übernatürliche Erscheinungen. Die Kamera dient nicht nur als Werkzeug, sondern als erzählerisches Element. Auf ihrer Reise treffen Eugene und seine Begleiterin auf symbolische Wesen wie einen sanften Hirsch oder ein schweigsames Einhorn, die jeweils für Emotionen und Lektionen stehen. Gleichzeitig verfolgt eine düstere, rot-schwarz getränkte Präsenz den Protagonisten. Der neue Veröffentlichungstermin ist der 16. April 2026. Wer sich einen Eindruck von OPUS verschaffen will, kann sich auf Steam aktuell noch eine spielbare Demo herunterladen. Dort kann man sich den Titel auch auf die Wunschliste setzen.