Publisher PQube bringt gemeinsam mit Dragonis Games das Lovecraft-inspirierte Horror-Abenteuer Necrophosis: Full Consciousness auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der Horror-Titel erschien bereits im April 2025 auf Steam und erfreut sich guter Reviews. Die Konsolenfassung wurde nun im Rahmen des IGN Fan Fest am 26. Februar 2026 vorgestellt. Dort feierte auch der Ankündigungstrailer seine Premiere.

Bei der neuen Konsolenfassung handelt es sich um eine Komplettausgabe, die das Hauptspiel Necrophosis sowie das neue DLC Necrophosis: Subconsciousness bündelt. Während die Versionen für beide Plattformen digital erscheinen, enthält die physische PS5-Edition zusätzlich das Horror-Adventure The Shore, ebenfalls von Dragonis Games entwickelt.

Necrophosis ist ein First-Person-Psychothriller mit starkem Fokus auf Atmosphäre und Rätsel. Spieler schlüpfen in die Rolle des Bewusstseins, das in einem verfallenden Körper gefangen ist. Die Reise führt durch Landschaften voll verfallener Architektur. Die Story wird erst nach und nach enthüllt, während sich das Geschehen zunehmend in die dunklen Tiefen des Unterbewusstseins verlagert. Inspiriert wurden die Macher von Lovecraft. So stehen verlassene Götter, eldritchartige Wesen und ein ewiger Kreislauf aus Verfall und Wiedergeburt im Zentrum der Geschichte.

Spieler erkunden frei begehbare Areale, sammeln kryptische Texte und lösen Rätsel. Einige Aufgaben setzen auf reine Beobachtung, andere auf besondere Mechaniken wie Besitzergreifung oder das gezielte Abkoppeln des eigenen Bewusstseins. Mit dem enthaltenen DLC Necrophosis: Subconsciousness wird die Geschichte weitergeführt. Neue Gebiete, zusätzliche Kreaturen und weitere narrative Ebenen vertiefen die düstere Welt. Necrophosis: Full Consciousness erscheint 2026 digital für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht bislang noch aus. Das Hauptspiel gibt es für 14,99 Euro auf Steam. Der DLC erscheint gemeinsam mit der Konsolenfassung später im Jahr.