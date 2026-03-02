Werbung

Das zu Sony gehörende Santa Monica Studio arbeitet offenbar an einer neuen Marke innerhalb des God of War-Universums. Hinweise darauf liefert das Profil eines ehemaligen Autors des Studios, der eigenen Angaben zufolge über einen Zeitraum von fünf Jahren bis September vergangenen Jahres an der narrativen Ausrichtung eines neuen Projekts beteiligt war. Demnach habe er an Figuren, Handlungssträngen und einer eigenständigen Hintergrundgeschichte gearbeitet, um die bestehende Marke inhaltlich zu erweitern.

Die Beschreibung legt nahe, dass es sich nicht lediglich um eine direkte Fortsetzung, sondern um eine eigenständige Reihe im gleichen Universum handeln könnte. Ziel scheint eine strukturelle Ausweitung der bekannten Spielwelt zu sein, einschließlich neuer Charakterkonstellationen, zusätzlicher Mythologie-Elemente und langfristig angelegter Erzählbögen. Bereits zuvor hatte ein Bloomberg-Artikel darüber berichtet, dass PlayStation intern zeitweise plante, mehrere Fortsetzungen und Ableger aufzubauen, vergleichbar mit einem stärker verzweigten Franchise-Modell.

Zudem wird berichtet, dass Creative Director Cory Barlog, der 2018 bei God of War die Regie führte, seinerseits an einem noch unangekündigten Projekt arbeitet. Offizielle Details zur Ausrichtung oder zum Genre liegen bislang nicht vor. Spekulationen wurden allerdings zuletzt durch Aussagen von Christopher Judge befeuert, der Kratos seine Stimme leiht. Er kündigte an, dass sein nächstes Spiel im Sommer vorgestellt werde.

Das bislang letzte Hauptprojekt des Studios war God of War Ragnarök aus dem Jahr 2022. Mit der möglichen Etablierung einer neuen Marke innerhalb des God-of-War-Universums deutet sich eine strategische Ausweitung des Franchise an. Neben erzählerischen Erweiterungen dürfte dabei auch die technische Weiterentwicklung der hauseigenen Engine eine zentrale Rolle spielen, um neue Spielmechaniken, größere Areale und modernisierte Grafikstandards umzusetzen.