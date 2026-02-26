Werbung

Mit Active Matter soll noch in diesem Jahr ein neuer Militär-Shooter mit PvP- und Extraction-Elementen erscheinen. Mit einer neuen Demo beteiligt sich Active Matter zudem am aktuellen Steam Next Fest, das noch bis zum 2. März 2026 um 19.00 Uhr stattfindet. Publisher Gaijin Entertainment und das Entwicklerstudio Matter Team stellen darin Spielern eine überarbeitete Testversion zur Verfügung, die zentrale Spielmodi und Inhalte präsentiert.

In der Demo lassen sich sowohl die PvPvE- als auch die reinen PvP-Modi bereits ausprobieren. Im Gegensatz zu den vorherigen Testversionen sind in der neuen Demo zudem erstmals die Monster und Anomalien aus dem kürzlich veröffentlichten Fire Walk-Update enthalten. Eine frühe, noch unfertige Version des Spiels ist nämlich schon länger über Gaijin.Net spielbar und wird laut Entwickler kontinuierlich auf Basis von Spielerfeedback weiterentwickelt.

In der Steam-Demo können Spieler ausgewählte Raids auf der geheimen sowjetischen Insel Dalniy sowie in der afrikanischen Quarantänezone erkunden. Beide Gebiete sind laut Ankündigung von gefährlichen Anomalien, aggressiven Kreaturen und wertvoller Beute geprägt. Gleichzeitig konkurrieren die Spieler untereinander um Ressourcen und Kontrolle.

Neu in der Demo sind außerdem Teamkämpfe um den sogenannten Nexus, bei denen Spieler direkt gegeneinander antreten. Die Story schickt Spieler in der Rolle von Agenten in eine endlose Zeitschleife, die sie weder final sterben noch entkommen lässt. Der einzige Ausweg ist die namensgebende aktive Materie. Diese soll eine Flucht ermöglichen und lässt sich durch das Ausschalten der mutierten Gegner erhalten. Wer will, kann sie aber auch anderen Spielern abjagen. Active Matter soll noch in der ersten Hälfte 2026 in den Early Access auf Steam starten. Bereits jetzt kann das Spiel bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.