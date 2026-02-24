Werbung

Im September 1999 wurde Age of Empires 2 - veröffentlicht. Auch nach mehr als 26 Jahren hat das Spiel eine große Fangemeinde. Mittlerweile mehrfach überarbeitet und neu aufgelegt, erscheinen weiterhin neue Inhalte für den Titel. Der neueste DLC ist seit Kurzem erhältlich. The Last Chieftains führt Spieler ins mittelalterliche Südamerika und kombiniert wie gewohnt historische Hintergründe mit Legenden.

Mit The Last Chieftains halten drei neue spielbare Völker Einzug ins Spiel. Die Zivilisation der Mapuche setzt auf unkonventionelle Kavallerie und Kontereinheiten. Zu den einzigartigen Truppen zählen der Kona, ein Nahkampf-Kavallerist mit erhöhtem Schaden gegen verwundete Gegner, sowie der Bolas Rider, dessen Fernangriffe feindliche Einheiten verlangsamen. Die Muisca hingegen stammen aus den Anden Kolumbiens und kombinieren wirtschaftliche Stärke mit religiösem Einfluss. Sie setzen im Kampf auf schlagkräftige Fernkämpfer. Einzigartige Einheiten sind der Guecha Krieger, dessen Tod nahe Verbündete heilt, sowie die Tempelwache, deren Angriffstempo mit zunehmender Kampfdauer steigt. Als Letztes kommen die Tupi ins Spiel. Sie stammen aus dem heutigen Brasilien. Zu ihren Spezialeinheiten gehören der Blackwood-Bogenschütze, der kostengünstig in Paaren ausgebildet wird, sowie der Ibirapema-Krieger, ein schwerer Infanterist mit Flächenschaden.

Alle drei neuen Zivilisationen stehen auch im Ranglistenmodus zur Verfügung.

Zusätzlich zu den Völkern bringt das DLC drei neue Story-Kampagnen ins Spiel. Für die Mapuche startet der junge Krieger Lautaro, der sich für die Zerstörung seines Dorfes an den spanischen Eroberern rächen will. In El Dorado erleben die Muisca eine Zeit politischer Intrigen und der Tupi-Häuptling Arariboia sucht Unterstützung gegen rivalisierende Völker und europäische Einflüsse.

Entwickelt wurde die Erweiterung erneut von Forgotten Empires, die betonen, dass südamerikanische Zivilisationen zwar historisch andere militärische Strukturen hatten als europäische Mächte, dennoch im Spiel auf Augenhöhe agieren können. Trotz neuer Einheiten und Technologien sollen sich die Fraktionen nahtlos in das bestehende Gameplay und die bekannten Technologiepfade einfügen.

Das Add-on ist ab sofort auf Steam, im Microsoft Store sowie für Xbox und PlayStation 5 verfügbar. Die Kosten belaufen sich auf 19,99 Euro. Wer die neuen Völker spielen will, muss das Hauptspiel besitzen.