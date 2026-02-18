Werbung

Vor ziemlich genau einem Jahr erschien Avowed. Wir hatten den Titel damals auch angespielt. Entwickler Obsidian will dieses Jubiläum feiern und veröffentlicht eine Roadmap mit Ankündigungen, was Fans in Zukunft in dem Spiel erwarten können. Außerdem erhält der Titel sein bislang umfangreichstes Update und erscheint zeitgleich erstmals für die PlayStation 5. Laut Gameplay-Director Gabriel Paramo will man mit den Neuerungen gezielt auf Community-Feedback eingehen.

Mit dem Jubiläumsupdate wächst die Auswahl spielbarer Völker. Neben Menschen und Elfen stehen nun auch Zwerge, Orlaner und Aumauaner zur Verfügung. Damit können Spieler aus insgesamt fünf Rassen wählen. Wer bereits unterwegs ist, kann im Party-Camp über einen neuen Zauberspiegel Aussehen und sogar Rasse jederzeit wechseln. Alternativ stehen auch einige vorgefertigte Charaktere bereit. Ein kompletter Neustart ist nicht zwingend erforderlich, um auf die neuen Inhalte zuzugreifen.

Ebenfalls neu ist der Modus New Game+. Nach Abschluss der Hauptkampagne lassen sich freigeschaltete Fähigkeiten, einzigartige Ausrüstung sowie Zauber in einen neuen Durchlauf übernehmen. Gegner skalieren jedoch deutlich stärker, während die Attributsgrenze von 15 auf 30 steigt. Zusätzlich können individuelle Schwierigkeitsmodifikatoren aktiviert werden. Zur Wahl stehen hier Optionen wie mehr oder weniger Gegnergesundheit, angepasster Schaden oder veränderte Tragekapazitäten.

Mit dem Langstock erhält das Spiel einen neuen Waffentyp für magisch orientierte Charaktere. Hinzu kommen ein vollwertiger Fotomodus, optimierte Beleuchtung, überspringbare Dialoge sowie weitere Komfortverbesserungen. Einige Gegner können nun Fähigkeiten kopieren, während zusätzliche Inhalte wie neue Skill-Optionen und der Arachnophobie-Modus ebenfalls eingefügt wurden.

Alle ausführlichen Informationen und die Roadmap finden sich auf der offiziellen Webseite.