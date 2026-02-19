Werbung

Call of Duty: Warzone Mobile wird im April 2026 eingestellt. Publisher Activision hat bestätigt, dass die Server am 17. April 2026 endgültig abgeschaltet werden. Ab diesem Zeitpunkt ist das Spiel nicht mehr nutzbar, auch nicht für Nutzer, die es bereits vor der Entfernung aus den App-Stores heruntergeladen hatten.

Bereits im Mai 2025 war der Titel aus dem Apple App Store und dem Google Play Store entfernt worden. Trotz der Delistung blieben die Server aber aktiv, sodass Bestandsnutzer weiterhin auf Inhalte zugreifen und Matches spielen konnten. Mit der nun angekündigten vollständigen Abschaltung endet aber auch diese Übergangsphase.

Warzone Mobile wurde im März 2024 veröffentlicht und sollte das bekannte Battle-Royale-Erlebnis technisch möglichst authentisch auf mobile Endgeräte übertragen. Dazu gehörten großflächige Karten, eine hohe Spieleranzahl pro Match sowie plattformübergreifende Fortschrittssysteme. Das Spiel setzte auf eine für Smartphones optimierte Grafik-Engine mit dynamischer Auflösungsskalierung und anpassbaren Detailstufen, um sowohl auf High-End-Geräten als auch auf Mittelklasse-Hardware lauffähig zu sein. Steuerung und Interface wurden für Touchscreens ausgelegt, inklusive frei konfigurierbarer Bedienelemente.

Trotz dieser technischen Anpassungen blieb der wirtschaftliche Erfolg hinter den Erwartungen zurück. Activision erklärte bereits im vergangenen Jahr, dass der Titel bei sogenannten Mobile-First-Spielern nicht die gleiche Resonanz erzielt habe wie die PC- und Konsolenversionen. Während Warzone auf leistungsstarker Hardware von hoher Bildrate, detaillierten Texturen und stabiler Netzwerkarchitektur profitiert, erwiesen sich auf Mobilgeräten Faktoren wie Geräteleistung, Speicherbedarf und Akkuverbrauch als größere Hürden.

Bis zur endgültigen Abschaltung können Spieler weiterhin auf bestehende Inhalte zugreifen. Neue Inhalte oder größere Updates sind jedoch nicht mehr geplant. Activision kündigte an, die Community künftig verstärkt in anderen mobilen Angeboten zu adressieren, insbesondere in Call of Duty: Mobile. Dort sollen spezielle Anreize für ehemalige Warzone-Mobile-Spieler bereitgestellt werden.