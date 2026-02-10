Werbung
Sony hat eine neue State-of-Play für das Jahr 2026 angekündigt. Das Event soll bereits am Donnerstag, den 12. Februar 2026, stattfinden. Laut Mitteilung im PlayStation-Blog dürfen sich Spieler auf über 60 Minuten Spiele-News, frische Gameplay-Eindrücke und weitere Ankündigungen freuen. Laut Sony stehen dieses Mal vor allem Third-Party-Titel sowie neue Projekte aus dem Bereich der Indie-Games im Fokus. Ergänzt wird das Programm durch Updates von PlayStation Studios.
Die Show wird am 12. Februar 2026 um 17.00 Uhr übertragen. Wie üblich wird das Event auf YouTube und Twitch ausgestrahlt. Die Show wird in englischer Sprache und wahlweise mit japanischen Untertiteln stattfinden. Co-Streamer und Content Creator sind ausdrücklich willkommen, sollten aber beachten, dass Musikrechte die Veröffentlichung von VODs oder Highlight-Clips einschränken können. Wer Recaps oder Zusammenschnitte veröffentlichen möchte, sollte daher auf geschützte Musikstücke verzichten.
Viele Fans hoffen auf Neuigkeiten zu Marvels Wolverine. Auch Intergalactic: The Heretic Prophet wird sehnlichst erwartet, nachdem die letzten Informationen zu dem Titel 2024 öffentlich wurden. Was genau die Show zeigt, erfahren wir am Donnerstag.