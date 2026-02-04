Werbung

Im November 2025 erschien The Outer Worlds 2. Wir haben das SciFi-Rollenspiel damals angespielt. Für Fans der Reihe gibt es nun schlechte Nachrichten. Entwickler Obsidian Entertainment wird nämlich kein The Outer Worlds 3 mehr entwickeln. Das Studio hat bestätigt, dass nach dem zweiten Teil keine weitere Fortsetzung der Sci-Fi-Rollenspielreihe geplant ist.

In einem Interview mit Bloomberg haben sich die Entwickler zu mehreren Titeln aus ihrem Portfolio geäußert. Darin wird erklärt, dass The Outer Worlds 2 die internen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Eine direkte Fortführung der Marke ist daher nicht vorgesehen. Auch Avowed, das ebenfalls 2025 erschien, lief schlechter als erhofft. Da das Spiel allerdings zum Universum rund um Pillars of Eternity gehört, scheint hier nicht alles verloren zu sein. Im Interview hieß es, man habe noch Pläne für die Welt Eora.

Obsidian hat 2025 insgesamt drei Titel innerhalb von acht Monaten veröffentlicht. Rückblickend bewertet das Studio dies anscheinend als Fehler und will einen so engen Plan nicht wiederholen. Der dritte Titel, der in dieser Zeit erschien, ist Grounded 2. Hier zeigte man sich deutlich zufriedener mit der Performance. Verglichen mit den beiden Rollenspielen hatte der Titel mit nur zwei Jahren auch eine deutlich geringere Entwicklungszeit. Avowed und Outer Worlds 2 waren hingegen jeweils über sechs Jahre in Arbeit.



Auch die langen Entwicklungszyklen sollen künftig verkürzt werden. Brandon Adler, Director von The Outer Worlds 2, betonte, dass Entwicklungszeiten von fünf bis sieben Jahren weder für Entwickler noch für Studios ideal seien. Obsidian plane daher, Projekte kompakter aufzusetzen und mit klareren Zielvorgaben umzusetzen. Aktuell ist kein weiteres Release von Obsidian angekündigt. Neben der Ankündigung, dass das Franchise von Pillars of Eternity weiter genutzt wird, arbeitet das Studio derweil an der Fertigstellung von Grounded 2. Das Spiel befindet sich aktuell noch im Early Access.