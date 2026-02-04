Werbung

Die Firma Blink bietet seit Jahren smarte Sicherheitslösungen mit einfacher Bedienung. Dazu zählen vor allem Kameras. Das Unternehmen setzt auf lange Batterielaufzeiten. Als Teil des Amazon-Ökosystems integriert sich das System über die Blink-App in bestehende Smart-Home-Umgebungen und kann auch mit Alexa und Co. gesteuert werden. Nun erweitert Blink sein Smart-Home-Portfolio um die neue Blink-Außenkamera 2K+. Es handelt sich um eine kabellose Sicherheitskamera mit 2K-Videoauflösung von 2.560 × 1.440. Sie soll eine verbesserte Leistung bei Dämmerung und optimierte Smart-Funktionen bieten. Das Modell richtet sich an Nutzer, die Detailtiefe und längere Batterielaufzeiten im Außen- wie Innenbereich benötigen.

Die Kamera liefert 2K-Farbvideos, die etwa das Erkennen von Personen, Paketen oder Fahrzeugen erleichtern sollen. Ein 4-fach-Zoom ermöglicht eine vergrößerte Darstellung, ohne zu stark an Bildqualität einzubüßen. Bei wenig Licht nutzt die Außenkamera die Umgebungshelligkeit aus, bevor sie auf Infrarot-Schwarzweiß wechselt.

Mit einem Blink-Abonnement wertet die Kamera Bildinhalte lokal aus und erkennt gezielt Personen und Fahrzeuge. Diese Filter sollen klassische Fehlalarme zum Beispiel durch Äste oder Haustiere deutlich reduzieren. Ebenfalls integriert ist eine Gegensprechfunktion mit Geräuschunterdrückung. Blink verspricht dank eigener Chiptechnologie bis zu zwei Jahre Batterielaufzeit. Das wetterfeste IP65-Gehäuse erlaubt eine freie Platzierung im Außenbereich, während das System weiterhin komplett kabellos arbeitet.

Die Blink Außenkamera 2K+ erscheint in Schwarz und Weiß. Sie kostet 99,99 Euro als Einzelkamera-System inklusive Sync-Basismodul. Für lokale Speicherung ist das Sync-Modul 2 mit USB-Laufwerk separat erhältlich. Das Blink-Abo bietet unbegrenzten Cloud-Speicher und 30 Tage Live-Videoaufzeichnungen. Mehr Informationen gibt es auf der Shopseite.