Werbung

Auch 2026 kehrt die Münchener Gaming-Messe GG Bavaria zurück. Vom 6. bis 8. März 2026 findet sie in der Kleinen Olympiahalle München statt und erweitert ihr Konzept erstmals um einen zusätzlichen Messetag. Drei Tage lang erwartet Besucher ein vielfältiges Programm rund um Games, E-Sports, Indie-Entwicklungen, Cosplay und kreative Community-Formate. Wie jedes Jahr stehen Indie-Studios klar im Mittelpunkt der Messe.

Vor Ort sind unter anderem die Gewinner der GG Bavaria Awards 2025 vertreten. Fire Totem Games haben mit A Webbing Journey den Publikumspreis „Cosmic Choice“ erhalten. Außerdem werden Pixel Maniacs mit ihrem Spiel ChromaGun 2: Dye Hard, für das sie den Horizon Award gewonnen haben, vor Ort sein.

Zahlreiche Titel werden zudem erstmals spielbar sein. Darunter Demos zu:

11SXXE – Deadly Temples of Peril von CHILIPIXEL Games

The Lost Hotel von pixlerin

Atomic Age von Rambit Games

Warding Witches von Sonorode

Imprinted von Cobalt Lane

Weitere Studios wie Boxelware, Emergo Entertainment, Endrealm, Everflux Games und Tistic Games haben ihre Teilnahme bestätigt. Als Genres warten Beispiele von Management- und Simulationsspielen über Roguelite-Abenteuer bis zu nordischer Action. Das FFF-geförderte Spiel Horses of Hoofprint Bay von thogli studios bringt direkt einen Reitsimulator mit, der Besucher aus dem Sattel heraus ins Spiel eintauchen lässt. Das Cozy-2D-Spiel bietet Stallmanagement, Pferdepflege, Training und das Züchten eigener Fohlen. Der Games/Bavaria Accelerator hat mit der Level Up-Area eine eigene Halle für neue Projekte. Teilnehmende Teams zeigen dort ihre Nachwuchsprojekte.

Auch 2026 gibt es einen Career Space mit Portfolio-Reviews durch Branchenexperten, Talks zu Game Audio, Narrative Design, Game Engines, Publisher-Kooperationen und Studio-Gründung. Hinzu kommen Workshops für Ein-, Um- und Aufsteiger. Für Unterhaltung sorgen Live-Pen&Paper, E-Sport-Matches und ein Cosplay Contest.

Die GG Bavaria 2026 findet vom 6. bis 8. März in der Kleinen Olympiahalle in München statt. Tickets sind ab sofort bei Vivenu und über die offizielle Ticketseite verfügbar. Tagestickets starten ab 19 Euro.