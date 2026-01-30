Werbung

Der deutsche Publisher Aerosoft hat sich auf Simulationen spezialisiert. Nachdem man ursprünglich auf Flugsimulationen beschränkt war, wurde das Portfolio mittlerweile auf jegliche Themen erweitert. Gemeinsam mit Entwickler Polygon Art wurde nun der Park Ranger Simulator präsentiert. Das Open-World-Management-Spiel hat auch bereits einen Releasetermin erhalten und soll am 19. Februar 2026 für PC und PlayStation 5 erscheinen.

Im Park Ranger Simulator übernehmen Spieler wenig überraschend die Rolle eines Park Rangers. Als solcher kümmern sie sich um alle anfallenden Aufgaben in der weitläufigen, offenen Spielwelt. Gespielt werden kann sowohl solo als auch gemeinsam mit Freunden im plattformübergreifenden Multiplayer. Die offene Welt umfasst dabei verschiedene Biome mit einer Vielzahl an Tierarten. Spieler erkunden ausgedehnte Waldgebiete, erledigen Missionen innerhalb der Parkanlage und versorgen sich in einer der beiden Städte mit neuer Ausrüstung. Neben den vorgegebenen Aufgaben ist auch freies Erkunden jederzeit möglich.

Insgesamt bietet der Titel über 50 Missionen, die den Arbeitsalltag eines Park Rangers abbilden sollen. Dazu zählen Reparaturarbeiten, das Löschen von Waldbränden sowie das Fällen und Entfernen von Bäumen. Gleichzeitig müssen Spieler den Zustand der Parkanlage und die Tierpopulation im Blick behalten, da beide Faktoren direkten Einfluss auf das Park-Rating und die Finanzen haben.

Der Kauf neuer Fahrzeuge, Werkzeuge, Waffen und weiterer Ausrüstungsgegenstände verbessert die Fähigkeiten des Rangers. Insgesamt stehen neun Fahrzeuge zur Verfügung, darunter Autos, Boote und ein Helikopter, um Missionsorte schnell zu erreichen. Der Park Ranger Simulator erscheint am 19. Februar 2026 digital für PC und PlayStation 5 und kann bereits auf Steam sowie im PlayStation Store zur Wunschliste hinzugefügt werden. Weitere Informationen stellt Aerosoft auf der offiziellen Webseite bereit.