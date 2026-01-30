Werbung

Das Entwicklerstudio Moon Beast Productions wurde von ehemaligen Diablo-Entwicklern gegründet. Philip Shenk, Peter Hu und Erich Schaefer haben nun ihr erstes Projekt vorgestellt. Dabei handelt es sich um das Action-RPG Darkhaven. Das Spiel kehrt zu den Wurzeln des Genres zurück. Zusammen mit der Ankündigung hat Moon Beast die Steam-Seite des Spiels gestartet und Pläne für eine bevorstehende Kickstarter-Kampagne bekannt gegeben. Sollte die Kampagne erfolgreich sein, will man den Titel im Early Access starten.

Darkhaven ist ein düsteres Fantasy-ARPG wie Diablo, das nach dem endgültigen Zusammenbruch der Zivilisation spielt. Alte Reiche sind untergegangen und ihre Ruinen wurden von Wildnis, Monstern und übernatürlichen Kräften zurückerobert. Die Spieler sind die Erben einer Macht, die die letzte Hoffnung für diese sterbende Welt darstellt. Als Auserwählte müssen sie sich nun einer geheimnisvollen bösen Macht stellen.

Neben Einzelspielerabenteuern kann das Spiel auch im Koop und im PvP-Modus erlebt werden. Es spielt in einer prozedural generierten, vollständig dynamischen und beständigen Welt. Umgebungen und Strukturen sind verformbar und erweiterbar. Dadurch können sich Spieler beispielsweise durch die Erde graben, Tunnel durch Dungeon-Wände bohren oder Seen trockenlegen. Auch zerstörte Festungen lassen sich wieder aufbauen. Jahreszeiten und Wetter sind ebenfalls vorhanden und sollen Kämpfe und Fortbewegung beeinflussen.

Der Kampf in Darkhaven setzt auf ein Gleichgewicht zwischen Fähigkeitsentwicklung, Build-Auswahl und Geschick. Die Helden können springen, klettern, schwimmen, sprinten und sich frei in der Welt bewegen. Diese Bewegungsfreiheit ist nicht selbstverständlich im ARPG-Genre. Das Item-System und das Progressionskonzept von Darkhaven orientieren sich stark an Diablo und Diablo II. Im Gegensatz zu modernen Titeln setzt Darkhaven auf ein starkes Loot-System. Spieler können ab sofort der Kickstarter-Kampagne von Darkhaven folgen und das Spiel auf Steam zu ihrer Wunschliste hinzufügen. Sobald die Kickstarter-Kampagne live geht, wird es auch eine spielbare Demo geben.