Atari und Digital Eclipse haben heute bekannt gegeben, dass The Disney Afternoon Collection am 26. Februar exklusiv für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheint. Die aktualisierte Sammlung enthält zwei neue Titel und bringt damit insgesamt acht klassische Spiele aus verschiedenen Disney-Franchises nach über 30 Jahren zurück auf eine Nintendo Konsole. Ursprünglich erschienen die enthaltenen Titel in den 80er und 90er Jahren für NES und SNES.

Spieler können die Klassiker dabei mit einer Reihe moderner Upgrades wiedererleben. So gibt es nun die Möglichkeit, Fehler mit der Rückspulfunktion zu korrigieren und den Spielfortschritt jederzeit zu speichern. Die Sammlung umfasst außerdem eine Galerie. Bei dieser handelt es sich um ein virtuelles Museum, das von Historikern von Digital Eclipse kuratiert wurde. Enthalten sind Behind-the-scenes-Material, Archivinhalte aus dem Disney-Archiv und ein Musik-Player. Dieser bietet die Option, sich die Original-Soundtracks aller acht Spiele anzuhören. Die sechs NES-Spiele wurden um die Speedrun-Modi Time Attack und Boss Rush mit Online-Ranglisten erweitert.

Fans der alten und neuen Disney Afternoon Collection können die digitale und physische Version ab heute vorbestellen. Verfügbar ist sie unter anderem auf der offiziellen Webseite von Atari.com. Das Spiel wird am 26. Februar 2026 im Nintendo Store digital verfügbar sein. Wer sich für eine physische Version für Switch oder Switch 2 entscheidet, muss sich bir Mai 2026 gedulden. Dafür sind im Set eine Spielkassette, Stickerbögen, Postkarten, Milk Caps und ein Wendecover enthalten.

In der Collection enthalten sind folgende Titel: