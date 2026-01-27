Werbung

2013 veröffentlichten die Undead Labs mit Microsoft als Publisher State of Decay. Eine Fortsetzung erschien 2018. Seither warten Fans auf einen dritten Teil der Reihe. Dieser wurde bereits 2020 angekündigt, ist bisher aber nicht erschienen. Das letzte Lebenszeichen war ein Trailer, der im Jahr 2024 erschien. Nun hat sich aber der Leiter der Xbox Game Studios persönlich zu State of Decay 3 geäußert.

Craig Duncan gab in einem Interview mit GamesRadar an, dass er eine spielbare Version des Zombie-Survival-Spiels bereits mehrfach getestet habe. Diese ist aktuell noch rein für interne Tests zugänglich und steht nur Mitarbeitern zur Verfügung. Scheinbar ist Duncan von dem Spiel durchaus überzeugt. So gab er an, dass die Entwicklung bisher planmäßig verläuft. Wann das fertige Spiel allerdings erscheinen soll, hat er noch nicht verraten. Lediglich, dass er selbst auch im Jahr 2026 mehr davon sehen wird.

In State of Decay übernehmen die Spieler die Kontrolle über eine Gruppe Überlebender, die sich durch eine Zombieapokalypse kämpfen müssen. Dabei können sie alleine oder im Koop abwechselnd in die Haut der einzelnen Figuren schlüpfen. Wenn die aktuelle Figur als Zombiefrühstück endet, ist dieser Verlust permanent. Manchmal kann man sie dann später als Untote in der Spielwelt antreffen. Zur Organisation der Überlebenden nehmen Spieler Basen ein und bauen diese aus. Dadurch können neue Waffen und Fahrzeuge produziert und repariert werden.