Disney verfügt über die Rechte an etlichen Klassikern, die viele noch aus Kindertagen kennen. Zu einigen dieser Filme sind auch mehr oder weniger bekannte Spiele erschienen. Insgesamt 14 Spiele, an denen der Konzern die Rechte hält, wurden nun ohne Vorankündigung aus dem Verkauf genommen. Dabei hat man die Spiele aus allen Online-Stores entfernt.

Schon vor einigen Jahren hatte Disney überraschend zwei Spiele entfernt. Damals waren Aladdin und der König der Löwen betroffen. Beide wurden kurz darauf als Bundle auf Steam erneut veröffentlicht. Möglicherweise will der Konzern hier auch ein Paket aus den Einzeltiteln schnüren und sie wieder anbieten. Informationen gibt es dazu allerdings bislang nicht.

Auf der Liste finden sich auch vier Spiele, die auf GOG verfügbar waren. Während sich die Plattform dem Erhalt von Videospielen verschrieben hat, konnte man hier offenbar auch nichts gegen die Löschung tun. Wer eines oder mehrere der Spiele gekauft hat, kann sie auf den entsprechenden Plattformen natürlich weiterhin über seine Bibliothek abrufen und spielen.

Gelöscht wurden: