2023 erschien der Puzzle-Plattformer Planet of Lana. Darin wird die Geschichte des Mädchens Lana erzählt, das sich mit seiner Begleiterin Mui durch eine von Robotern überrannte Welt schlagen muss. Der Sidescroller hat auf metacritic einen Metascore von 80 und einen User Score von 7,8 erhalten. Vor einiger Zeit wurde bereits ein Nachfolger angekündigt. Nun ist ein neues Video erschienen, das in rund zehn Minuten nie zuvor gesehene Locations in unbearbeitetem Gameplay präsentiert.

Die Entwickler zeigen darin einen der neuen Schauplätze aus Planet of Lana II: Children of the Leaf. Dort sind Lana und Mui zu sehen, die sich heimlich durch die nördlichen Ödlande von Novo bewegen. Schnell wird klar, dass das Gebiet in einen endlosen Roboterfriedhof verwandelt wurde. Ihre Reise endet an einer riesigen, mysteriösen Mauer mit einem aus Teil eins bekannten Symbol. Weiter geht es dann durch dunkle Abwasserkanäle und trübes Wasser.

In Planet of Lana II sollen die Spieler einige neue Spielmechaniken finden. So wurde das Begleiter-Gameplay für den neuen Teil überarbeitet. Mui soll sich wesentlich präziser spielen, um Erkundungen und gemeinsames Lösen von Rätseln zu ermöglichen. Bei den Rätselns wartet eine größere Auswahl an physikbasierten Rätseln, darunter das Hypnotisieren von Kreaturen und die Steuerung neuer Hybridroboter für einzigartige Lösungen. Für gefährliche Situationen gibt es eine aktualisierte Stealth-Mechanik und taktische Optionen, um Feinde zu überlisten.

Neben dem Schleichen gibt es natürlich Action-Sequenzen. Hier helfen nur gute Reflexe, um mit Lanas neuer Beweglichkeit Wandsprünge, Rutschen und schnelle Bewegungen durchzuführen. Wie auch Teil eins setzt die Fortsetzung auf eine tiefgründige Geschichte. Es geht um Lanas eigene Dämonen und die dunkelsten Geheimnisse des Planeten. Wie schon zuvor hat man Takeshi Furukawa als Komponisten gewonnen.

Das Abenteuer erscheint Anfang 2026 für PC, Xbox Series X/S, Xbox Game Pass, PlayStation 4 und 5 und für die Nintendo Switch sowie Nintendo Switch 2. Ein genaues Datum wurde noch nicht bekannt gegeben.