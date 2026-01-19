Werbung

Nach dem überraschenden Erfolg von Stellar Blade arbeitet Shift Up aktuell mit Hochdruck an einem Nachfolger und hat nun ein erstes Konzeptbild veröffentlicht, das Hinweise auf den möglichen Schauplatz des Sequels liefert. Das Studio bestätigte die Entwicklung des Nachfolgers bereits im Mai 2025 im Rahmen eines Finanzberichts, hielt sich bislang jedoch mit konkreten Informationen zurück. Der neue Teaser deutet darauf hin, dass die nächste Mission der Protagonistin Eve in ein deutlich urbaneres Umfeld führen könnte.

In einem Beitrag auf X erklärte Shift Up, die Standortsuche für das kommende Projekt abgeschlossen zu haben, und veröffentlichte dazu eine Konzeptgrafik. Kurz darauf folgte ein Foto eines realen Ortes, der offenbar als Vorlage diente. Branchen-Insider identifizierten den Schauplatz als die chinesische Metropole Chongqing (via Genki_JPN). Die Stadt ist für ihre dichte Bebauung, extreme Höhenunterschiede und ihre stark von Neonlicht geprägte Architektur bekannt und gilt in der Popkultur häufig als reales Vorbild für Cyberpunk-Szenarien.

Die gezeigte Konzeptgrafik interpretiert die Architektur in einer überwucherten, postapokalyptischen Form. Daraus lässt sich potenziell ableiten, dass Stellar Blade 2 stärker auf vertikale Levelstrukturen und weitläufige urbane Areale setzt. Im Vergleich zum ersten Teil würde das eine Ausweitung der spielerischen Bewegungsfreiheit und komplexere Umgebungen bedeuten, insbesondere im Hinblick auf Erkundung und Kampf.

Shift Up hat bereits angedeutet, dass das Sequel inhaltlich und technisch ambitionierter ausfallen soll. Game Director Kim Hyung-tae räumte zudem ein, dass die Erzählweise des Vorgängers einige Schwächen hatte. Für den Nachfolger wird daher eine deutlich ausgebaute narrative Struktur mit stärkerer Charakterentwicklung angekündigt. Auch das Action-Gameplay soll weiterentwickelt werden, ohne den grundsätzlichen Stil des Originals aufzugeben.

Technisch setzt Stellar Blade 2 auf einen Wechsel zur Unreal Engine 5. Dieser Schritt verspricht detailliertere Umgebungen, modernere Beleuchtungssysteme und eine insgesamt höhere visuelle Komplexität. Stellenanzeigen des Studios deuten darauf hin, dass insbesondere Animationen, Effekte und die Performance auf aktueller Hardware im Fokus stehen.

Der Veröffentlichungstermin ist derzeit für das Jahr 2027 vorgesehen. Anders als der Vorgänger soll Stellar Blade 2 nicht mehr exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen, sondern parallel auf mehreren Plattformen, darunter Konsolen und PC.